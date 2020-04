Zweiter Platz beim Lotterien-Jungstar-Voting der Kronen Zeitung: Christoph Halper ist nicht nur ein außergewöhnlicher Kicker, sondern auch sehr beliebt bei den Fans. Ligaportal hat mit dem Mittelfeld-Motor vom SV Mattersburg und U21-Teamspieler gesprochen. Der Cousin von Salzburg-Spieler Patrick Farkas plaudert über seine Meilensteine, Entwicklung, Ziele und Missionen. Das Fußball-Gen liegt schlichtweg in der Familie, ist sein Vater doch der Präsident von einem kleinen Verein im Burgenland.

Ex-Salzburg-Coach Marco Rose als Mentor

„Mein Wunsch war es immer, Fußballer zu werden“, äußert sich Christoph Halper gegenüber Ligaportal. Mit 15 Jahren kam der junge Mittelfeldspieler vom ASK Oberdorf zum Regionalliga-Ost-Klub SV Stegersbach. Kurze Zeit später folgte der Wechsel in die Akademie von Red Bull Salzburg. Marco Rose, der damals noch in der Akademie der Bullen als Trainer aktiv war, erkannte früh das Talent des Youngsters und förderte ihn auch dementsprechend.

„Ursprünglich wollte ich nie eine Akademie durchlaufen, aber wenn Salzburg anfragt, sagst du nicht Nein. Marco Rose ist außerdem ein super Typ, ich schätze seine Ehrlichkeit und Menschlichkeit. Mir war damals schon klar, dass er ein ganz großer Trainer ist/wird. Auch in Deutschland leistet er hervorragende Arbeit“, lobt der 21-Jährige seinen ehemaligen Coach. Doch die Konkurrenz war groß, sodass Halper der „wirkliche“ Durchbruch bei den Bullen verwehrt blieb. Missen will der Kicker die Zeit bei den Bullen aber nicht: „Es war eine tolle Zeit mit Hannes Wolf, Xaver Schlager und vielen mehr.“

„Ich habe mir vieles erarbeiten müssen“

Nichtsdestotrotz blieb der 1,70 Meter große Akteur am Ball und wechselte zur zweiten Mannschaf des SV Mattersburg. Einen kleinen Beitrag leistete auch sein Cousin Patrick Farkas, der ursprünglich den Kontakt zu den Burgenländern hergestellt hatte. Die Entwicklung des Mittelfeld-Akteurs ist rasant - es folgen regelmäßige Einsätze. Seinen ersten Einsatz für die Profimannschaf des SVM bestritt Halper am 24. Februar daheim gegen den SK Sturm.

Sein Spielstil besticht nicht nur die Kollegen, sondern auch das gesamte Trainerteam. Obwohl die Hinrunde der aktuell unterbrochenen Saison für die Burgenländer nicht nach Wunsch verlief, ist der junge Spieler mit seiner Leistung zufrieden. „Ich habe mir viel erarbeiten müssen, darauf bin ich sehr stolz“, freut sich Halper über seinen Vertrag bei den Profis vom SV Mattersburg.

Auch Trainer Franz Ponweiser ist vom 21-Jährigen begeistert: „Christoph ist ein toller Mensch mit einem starken Charakter. Fußballerisch ist er ein interessanter Spieler, der schnell und technisch stark ist, auch im Umschaltspiel“, so Ponweiser. „Ein bisschen Masse muss Christoph noch zulegen, gerade wenn ein Spieler hinter ihm ist, das ist aber ein Lernprozess“, fügt der Mattersburg-Coach schmunzelnd hinzu.

Deutsche Bundesliga als Ziel