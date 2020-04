SCR Altach-Sportchef Christian Möckel bastelt trotz der aktuellen Corona-Krise intensiv am Kader für die Zukunft. Am gestrigen Samstag zogen die Rheindörfler die Option bei Emir Karic, der nun ein weiteres Jahr beim SCR Altach spielen wird. Bei Youngster und Eigengewächs Johannes Tartarotti, der sich in der bisherigen Saison ins Rampenlicht spielen konnte, fehle „nur mehr die Unterschrift“, verrät Möckel der Kronen Zeitung.

Ein Abgang fix: Christian Gebauer wird Vertrag nicht verlängern

Während die Zukunft von Philipp Netzer, Reuff Durakovic und Benjamin Ozegovic noch völlig offen ist, steht ein Abgang bereits fest. Christian Gebauer, der pfeilschnelle Offensivmann, wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den SCR Altach verlassen. Wohin es den 26-jährigen Österreicher ziehen wird, steht noch in den Sternen. Im November des Vorjahres war zu vernehmen, dass der gebürtige Tiroler ins Visier des LASK gerückt sei. Bestätigt hat sich dieses Gerücht bis dato allerdings nicht.

Bleibt der Königstransfer ein weiteres Jahr in Altach?

Und dann wäre da auch noch die vermutlich wichtigste Personalie aus Sicht des SCRA zu klären: Sidney Sam. Der Kontrakt des gebürtigen Deutschen läuft mit Ende Juni dieses Jahres aus. Sportchef Christian Möckel habe mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler ein langes Gespräch geführt und dürfte optimistisch sein, was eine etwaige Verlängerung des Arbeitsverhältnisses betrifft. Sidney Sam zeigte in dieser Saison mit fünf Toren und fünf Assists in elf Bundesliga-Partien auf.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media