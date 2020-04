Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler wird am morgigen Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz über mögliche Lockerungsmaßnahmen im Sport informieren. Einzelne aktive Sportler dürfen wohl bald wieder in Trainingseinrichtungen trainieren. Bei den Lockerungen möchte der Sportminister "die Logik und den Hausverstand walten lassen“. Demnach werden Outdoor- sowie Einzelsportarten vor Indoor- und Mannschafts-Sportarten wieder erlaubt werden.

Am Mittwoch gibt es Klarheit

Der morgige Mittwoch wird für den österreichischen Fußball entscheidend, steht neben der Pressekonferenz von Werner Kogler doch auch die Videokonferenz des ÖFB-Präsidiums statt. Dort wird eine Entscheidung fallen, wie man österreichweit mit dem Fußball verfährt.

Während der Amateurfußball unmittelbar vor dem Abbruch steht, wird man in der Bundesliga wohl noch zuwarten, da das Zeitfenster zur Beendigung der Meisterschaft stark ausgedehnt wurde (bis Anfang August, laut FIFA-Notfallplan bis Ende Oktober). Ein bestimmendes Thema wird auch die Wertung der Meisterschaften im Falle eines Abbruchs sein.

Werner Kogler über Geisterspiele: "Schauen, was möglich ist"

Geht es nach Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer, soll die Tipico Bundesliga auf sportlichem Wege zu Ende gebracht werden. Sofern sich die Zahlen gut entwickeln, scheint dies möglich zusein - allerdings nur in Form von Geisterspielen. „Wir werden heute und morgen noch mit dem ÖFB und der Bundesliga konferieren, um zu schauen, was möglich ist“, verriet Werner Kogler auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media