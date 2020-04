Was in den letzten Tagen und Wochen bereits erwartet und als alternativlos tituliert worden war, hat Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler am heutigen Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz verkündet. Aufgrund der Corona-Pandemie werden sämtliche Meisterschaften im österreichischen Fußball-Unterhaus von der Regionalliga abwärts abgebrochen.

Kogler kündigt Abbruch des Amateurfußballs an

"Ich möchte nicht vorgreifen, aber auch nicht die Informationen verheimlichen, die mit zugetragen wurden: Mein Informationsstand geht soweit, dass es zumindest ab der Regionalliga (inklusive) bis zu den unterklassigsten Ligen zu einem Abbruch kommen wird", verriet der Sportminister im Rahmen des heutigen Medientermins. Eine offizielle Stellungnahme vom ÖFB steht noch aus. Das ÖFB-Präsidium tagt am heutigen Mittwoch in einer Videokonferenz.

Im Hinblick auf eine etwaige Wiederaufnahme der Unterhaus-Ligen meinte Kogler: "Ob Hobbyfußball bzw. unterklassiger Fußball im Mannschaftsbetrieb möglich ist, das kann ich noch nicht prognostizieren, weil wir bei dieser Sportart sehen müssen, dass es hier immer wieder zu Körperkontakt kommt. Solange uns nicht anderes zur Verfügung steht - medikamentös oder impfungstechnisch, stelle ich mir das auch für die Zukunft sehr, sehr schwer vor", stellte der Sportminister klar.

"Ob und inwieweit der ÖFB oder die Vereine in den unteren Ligen selber dafür Sorge tragen können, verlässlich und auch entsprechend beobachtet mit Testverfahren vorankommen, das ist eine andere Frage. Irgendwann wird das bei vielen Fußballvereinen bis in die erste Klasse doch sehr aufwendig, sodass mir im Moment die Fantasie fehlt, wie das zu bewerkstelligen ist. Körperkontakt ist zu unterbinden und genau aus diesem Grund, gibt es das Betretungsverbot von Sportstätten", meint Kogler abschließend.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media