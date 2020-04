Der FC Red Bull Salzburg zeigt sich über die von der Bundesregierung verkündeten Lockerungen im Sport zufrieden und begrüßt die Möglichkeit, ab der kommenden Woche in Kleingruppen trainieren zu können. "Wir sind froh, zu wissen, unter welchen Gesichtspunkten es wieder weitergehen kann", wird Stephan Reiter, Kaufmännischer Geschäftsführer des FC Red Bull Salzburg, in einer Aussendung zitiert.

Red Bull Salzburg hält Umsetzung der Vorgaben für "herausfordernd, aber gemeinsam lösbar"

"Deshalb werden wir - analog zu den Vorgaben der Regierung - so schnell wie möglich mit unserem Training in Kleingruppen starten, idealerweise am kommenden Montag", fährt Stephan Reiter fort.

Über die weitere Vorgangsweise, etwa bei Geisterspielen, werden sich die Bundesliga-Klubs morgen in einer Videokonferenz abstimmen: "Die weiteren Schritte zur Fortführung der Tipico Bundesliga werden wir dann in der morgigen Sitzung mit der Liga und den Klubs diskutieren. Wir halten aber die Umsetzung der uns bisher bekannten Vorgaben, die wir ja schon aus Deutschland kennen, für herausfordernd, aber gemeinsam lösbar", hält Reiter abschließend fest.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media