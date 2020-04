So wird aufgrund des Abbruchs gewertet:

Da die Fußball-Saison 2019/20 bis zum vorgesehenen Endtermin am 30. Juni aufgrund der behördlichen COVID-19 Anordnungen nicht vollständig durchgeführt werden kann, werden alle Bewerbe mit Ausnahme der höchsten beiden Männer-Spielklassen und des Männer-Cup-Finales beendet (Siehe Punkt zwei) Die Österreichische Fußball-Bundesliga wird ermächtigt, ihre Bewerbe unter Einhaltung der behördlichen Auflagen – notfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit – fortzuführen. Das ÖFB-Cupfinale soll unter Einhaltung der behördlichen Auflagen – notfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit – und soweit möglich als erstes Pflichtspiel ausgetragen werden. Für alle nicht vollständig durchgeführten Bewerbe (Frauen, Männer, Nachwuchs, KFV-Cup, Futsal) gilt:

- Der Bewerb wird nicht gewertet

- Es gibt keinen Meister bzw. Cupsieger

- Es gibt keine(n) Aufsteiger

- Es gibt keine(n) Absteiger Die Nennung für die europäischen Bewerbe hängt von einer ordnungsgemäßen Durchführung der Meisterschaft und des Cups ab. Sollte dies nicht möglich sein, wird das ÖFB-Präsidium entsprechende Beschlüsse fassen. Die den Landesverbänden zustehenden Startplätze für den ÖFB-Cup 2020/21 werden von diesen vergeben. Über den Beginn der Bewerbe 2020/21 wird unter Berücksichtigung der behördlichen Vorgaben entschieden.

„Es war eine sehr schwere Entscheidung, alle Bewerbe im Landesverbands-Bereich abzubrechen, aber angesichts der derzeitigen Lage letztendlich eine alternativlose. Die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler und die weitere erfolgreiche Eindämmung des Virus haben oberste Priorität. Die Möglichkeit der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in der obersten Spielklasse ist hingegen ein Lichtblick und ein erster wichtiger Schritt in Richtung Normalität, die sich die Fußball-Fans herbeisehnen“, so ÖFB-Präsident Dr. Leo Windtner.

ABER: Um die Wartezeit etwas erträglicher zu gestalten, veranstaltet Ligaportal in der Zeit von 14. April bis 31. Mai die große Wahl zum beliebtesten Unterhaus-Team Österreichs. Das Voting findet in jeder der 170 Kampfmannschaftsklassen von der Regionalliga bis zur untersten Klasse statt. Jene Teams, die ihre Fans am besten mobilisieren und österreichweit die meisten Stimmen sammeln, gewinnen brandneue adidas-Matchbälle im Gesamtwert von 5.000 €. Das beliebteste Unterhaus-Team Österreichs erhält von Ligaportal.at zusätzlich 500 € in bar! Jetzt neu: Spare bis zu 48% im neuen Ligaportal-Fußballshop!

Um zur Wahl zu gelangen, klicke einfach in dein Bundesland!

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media