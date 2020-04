„Es war eine sehr schwere Entscheidung, alle Bewerbe im Landesverbands-Bereich abzubrechen, aber angesichts der derzeitigen Lage letztendlich eine alternativlose“, wurde ÖFB-Präsident Dr. Leo Windtner am gestrigen Mittwoch in der Aussendung des ÖFB zitiert. Die Entscheidung des ÖFB-Präsidiums, sämtliche Meisterschaften ab der Regionalliga abzubrechen und zu annullieren, basierte auf Grundlage eines Rechtsgutachtens.

Rechtsgutachten befasst sich mit zentralen Fragen und dient als Leitfaden

Das 63 Seiten lange Gutachten, welches der ÖFB bei der Johannes Kepler Universität Linz in Auftrag gegeben hat, befasst sich mit jenen Fragen, die aufgrund der aktuellen Unterbrechung der Meisterschaften aufgetreten sind. Kann eine Meisterschaft gewertet werden, obwohl diese nicht wie vorgesehen beendet werden kann? Gibt es einen Meister bzw. Ab- und Aufsteiger? Wie werden die Europacup-Plätze vergeben?

Das Gutachten dient sozusagen als Leitfaden für den ÖFB und die Bundesliga, wie man im Falle eines Abbruchs vorgehen sollte, um etwaige Unklarheiten, die in den letzten Wochen definitiv aufgetreten sind, zu beseitigen und gar nicht erst auftreten zu lassen. Die wichtigsten Punkte des Gutachtens haben wir zusammengetragen.

Nach Einschätzung des Gutachters sollten folgende Grundsätze maßgeblich sein

- Ein nicht vollständig durchgeführter Meisterschaftsbewerb wird nicht zu werten sein. Dafür spricht ungeachtet einer vielleicht bestehenden Erwartungshaltung der Akteure (Vereine und Spieler) sowie des interessierten Sportpublikums dahingehend, dass die bereits absolvierten Spiele und die bisher erbrachten Leistungen auch offiziell anerkannt werden und nicht einfach durch eine Annullierung untergehen, dass ein Bewerb, bei dem nicht jeder Verein mindestens zweimal gegen jeden anderen Verein gespielt hat, nicht die Mindestanforderungen an einen Meisterschaftsbewerb erfüllt (vgl. dazu auch § 11 Abs 1 ÖFBMR).

- Zusätzlich untermauert wird diese Beurteilung auch durch ein Präjudiz aus der Vergangenheit: Die gegen Ende des 2. Weltkriegs im Gebiet des heutigen Österreich durchgeführte Meisterschaft der „Gauliga Donau-Alpenland“ im Spieljahr 1944/45, in der bei zehn teilnehmenden Vereinen lediglich neun Runden (also offenbar nur die Hälfte der insgesamt vorgesehenen Runden) durchgeführt werden konnten, wurde offenbar nicht gewertet; auch der damalige Tabellenerste Rapid Wien führt für diese Saison auf seiner Homepage keinen Meistertitel an. Wenngleich die Präjudizwirkung dadurch relativiert wird, dass die Meisterschaft damals nicht vom heutigen ÖFB und in der Republik Österreich, sondern während der NS-Zeit durchgeführt wurde, und eine Kontinuität mit dieser Epoche als nicht wünschenswert angesehen werden könnte, bietet der angeführte Beispielsfall dafür, wie ein vergleichbarer Fall in der Vergangenheit gehandhabt wurde, lediglich eine zusätzliche Bestätigung für die bereits aus den vorgenannten Gründen vorgeschlagene Entscheidung. Dem steht auch nicht entgegen, dass es ein anderes aktuelles Beispiel aus dem Ausland (oberste Fußballliga in Belgien) gibt, in dem ein nicht komplett durchgeführter Meisterschaftsbewerb sehr wohl anerkannt und an den Tabellenführer ein Meistertitel vergeben wird.66 Andere österreichische Sportverbände bzw. Ligen haben sich hingegen für die auch hier vorgeschlagene Lösung entschieden.

- Eine besondere Situation besteht aber in der höchsten Spielklasse der ÖFBL, in der nach dem derzeitigen Stand (Abschluss des Grunddurchganges) tatsächlich jeder Verein zweimal gegen jeden anderen Verein gespielt hat, sowie in den drei Regionalligen in den Landesverbänden Salzburg, Tirol und Vorarlberg, in denen im Herbstdurchgang ebenfalls jeder Verein zweimal gegen jeden anderen Verein gespielt hat. Das Mindesterfordernis für einen Meisterschaftsbewerb gemäß § 11 Abs 1 ÖFBMR wäre hier also erfüllt. Dennoch wird aber die Meisterschaft nicht in der Weise zu Ende gespielt, wie dies ursprünglich vorgesehen war (d.h. in der höchsten Spielklasse der ÖFBL mit einem zusätzlichen Finaldurchgang und in den erwähnten Regionalligen noch mit zusätzlichen Spielrunden im Frühjahr, in denen es jeweils noch dazu hätte kommen können, dass ein anderer Verein am Ende den ersten Tabellenplatz einnimmt), sodass – wenn es nicht zu einer nachträglichen Änderung des Spielmodus nach dem in § 10 Abs 4 ÖFBMR vorgesehenen Prozedere kommt – auch in diesen Fällen wohl von einer Wertung der Meisterschaft und der Vergabe eines Meistertitels abzusehen sein wird.

- Allerdings könnten in diesen besonders liegenden Fällen – in Parallele zu dem ähnlich liegenden Fall in der belgischen Liga, in der sogar noch eine Spielrunde im Grunddurchgang fehlt – doch auch valide Argumente für eine Wertung der Meisterschaft und die Vergabe des Meistertitels an den nach dem Grunddurchgang bzw. nach dem Herbstdurchgang am ersten Tabellenplatz stehenden Verein sprechen. Nach der Einschätzung des Gutachters überwiegt aber dennoch der gegen eine Wertung sprechende Gesichtspunkt, dass der vorgesehene Spielplan nicht absolviert wurde.

- Selbst wenn man sich aber doch in diesen Ausnahmefällen für eine Wertung und für die Vergabe eines Meistertitels entscheiden sollte, wäre es dennoch aus den unten 16. noch aufzuzeigenden Gründen nicht möglich, einen Abstieg des derzeit auf dem letzten Tabellenplatz der höchsten Spielklasse der ÖFBL stehenden Vereins bzw. in den Landesverbands-Regionalligen der auf den Abstiegsplätzen stehenden Vereine vorzusehen. Diese Vereine könnten sich nämlich mit berechtigten Argumenten und nach der Einschätzung des Gutachters auch mit guten Chancen dagegen wehren, aufgrund nunmehr geänderter Bedingungen – und auch sogar rückwirkend – absteigen zu müssen.

- Ebensowenig würden der Tabellenerste der zweithöchsten Spielklasse der ÖFBL in die höchste Spielklasse bzw. die jeweils auf Aufstiegsplätzen stehenden Vereine der 5. Leistungsstufe in Salzburg, Tirol und Voralberg in die Landesverbands-Regionalligen aufsteigen. Dies folgt bereits daraus, dass diese Vereine aus einer nicht komplett durchgeführten Meisterschaft, die nicht einmal die zuvor erwähnten Mindesterfordernisse an einen Meisterschaftsbewerb erfüllt, keine Aufstiegsberechtigung erlangt haben.

- Der zuletzt angeführte Gesichtspunkt würde im Übrigen auch dann schlagend, wenn – was eine durchaus mögliche Variante sein könnte – in der höchsten Spielklasse der ÖFBL noch alle Spiele durchgeführt werden, nicht aber in der zweithöchsten Spielklasse der ÖFBL: Diesfalls würde es zwar einen potenziellen Absteiger aus der höchsten Spielklasse geben, aber keinen aufstiegsberechtigten Verein aus der zweithöchsten Spielklasse. Die Folge davon ist, dass weder ein Abstieg noch ein Aufstieg stattfinden.

- Die Nichtwertung der Meisterschaft hat zur Folge, dass es keinen Meister und keine Auf- und Absteiger gibt. Auf die Gründe, die selbst im Falle einer Wertung der Meisterschaft gegen einen Abstieg (und dann korrespondierend auch gegen einen Aufstieg) sprechen würden, kommt es dann nicht mehr an.

- Wenn auch in der höchsten Spielklasse der ÖFBL keine Spiele mehr durchgeführt werden (können), dann wäre die Vergabe der europäischen Startplätze – im Rahmen der Vorgaben der UEFA, einschließlich solcher, die vielleicht noch jetzt aus Anlass der aktuellen Situation erlassen werden (diese Vorgaben wären natürlich vorrangig zu berücksichtigen) – nach den derzeit bestehenden Tabellen in der höchsten Spielklasse der ÖFBL vorzunehmen. Ungeachtet der Frage, ob die Meisterschaft als solche gewertet wird, bilden die bereits durchgeführten 22 Spielrunden in der höchsten Spielklasse der ÖFBL, in denen noch dazu jeder Verein je zweimal gegen jeden anderen Verein gespielt hat, womit auch die Grunderfordernisse für einen Meisterschaftsbewerb gemäß den ÖFBMR erfüllt sind, jedenfalls eine ausreichend solide Basis für eine daran anknüpfende Auswahl.

>>Hier geht's zum kompletten Rechtsgutachten<<

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie