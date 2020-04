Der vom ÖFB-Präsidium gefasste Beschluss, sämtliche Fußball-Meisterschaften von der Regionalliga abwärts abzubrechen und zu annullieren, kommt bei manchen Vereinen alles andere als gut an. Verständlicherweise sind vor allem die aktuellen Tabellenführer der jeweiligen Klassen nicht glücklich über den Umstand, dass sie auf dem Weg zu einem möglichen Aufstieg ausgebremst werden.

Andreas Dober: "Auf den Amateurfußball wird gschissn"

So etwa auch der ASV Siegendorf, der die Tabelle der Burgenlandliga mit zwei Punkten Vorsprung auf Deutschkreutz anführt. Peter Krenmayr, der Präsident des Vereins, kündigte gegenüber der BVZ sogar an, rechtliche Schritte einleiten zu wollen (Ligaportal berichtete: Nach Annullierung: Unterhaus-Klubpräsident droht dem ÖFB mit Klage!). Nun meldete sich auch ein prominenter Spieler des ASV Siegendorf zu Wort: Andreas Dober.

Der langjährige Rapid-Kicker war immer ein Mann der klaren Worte und nimmt sich nun auch im Interview mit der Kronen Zeitung kein Blatt vor den Mund: „Mir kommt es so vor, dass auf den Amateurfußball komplett gschissn wird“, echauffiert sich der 34-Jährige. „Die ganzen Spieler und Funktionäre, was die tagtäglich für einen Aufwand haben. Die fahren nach einer zehnstündigen Arbeit auf den Platz, trainieren und geben alles für den Verein. Da steckt so viel Herzblut, Emotion und Leidenschaft dahinter“, schildert der Abwehrspieler.

Laut Dober sei es auch „die einfachste Lösung“ gewesen, die der ÖFB mit dem Abbruch und der damit einhergehenden Annullierung getroffen hätte. „Man könnte es auch anders lösen, wenn man sagt, dass der Erste aufsteigt und der Letzte nicht absteigt - dann wären alle zufrieden gewesen. Man hätte noch ein bisschen abwarten können“, ist der gebürtige Wiener überzeugt.

Foto: Harald Dostal/fodo.media; Andreas Dober/Instagram