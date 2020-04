Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler hatte bereits am Mittwochvormittag in einer Pressekonferenz anklingen lassen, dass die Fußball-Meisterschaften im Unterhaus von der Regionalliga abwärts abgebrochen werden. Wenige Stunden danach folgte eine Aussendung des ÖFB, in der dies offiziell bestätigt und auch die Wertung der abgebrochenen Ligen bekannt gegeben wurde.

Wie lange muss der Amateurfußball pausieren?

So werden alle Fußball-Ligen, die nicht zu Ende gespielt werden können, annulliert - also nicht gewertet. Für viele Vereine ein absoluter Nackenschlag, vor allem für jene, die in dieser Saison auf einem guten Weg waren, womöglich den Aufstieg zu feiern. So mancher Klubvertreter ist auch der Meinung, dass der Profifußball offenbar eine Sonderstellung genießt und für einen Abbruch aufgrund drohender finanzieller Einbußen nicht in Frage kommt.

Während die zwölf Bundesligisten sowie Cup-Finalist Austria Lustenau ab der kommenden Woche in Kleingruppen wieder ins Training einsteigen können, schauen die Unterhaus-Klubs durch die Finger. Noch dazu wagte Sportminister Kogler eine Prognose, welche den Amateurkickern und Klubs alles andere als gefallen wird: „Ob Hobbyfußball bzw. unterklassiger Fußball im Mannschaftsbetrieb möglich ist, das kann ich noch nicht prognostizieren, weil wir bei dieser Sportart sehen müssen, dass es hier immer wieder zu Körperkontakt kommt. Solange uns nicht anderes zur Verfügung steht - medikamentös oder impfungstechnisch, stelle ich mir das auch für die Zukunft sehr, sehr schwer vor“, verlautbarte Werner Kogler in der Pressekonferenz.

Daraus könnte man schließen, dass es vermutlich für lange Zeit keinen Amateurfußball geben wird. Wir haben unsere User auf Facebook gefragt, wie sie der heiklen Thematik gegenüberstehen und wie sie die Zukunft des Amateurfußballs in Österreich prognostizieren.

Die interessantesten Kommentare:

