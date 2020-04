Es deutet zurzeit vieles auf einen Restart der Tipico Bundesliga ab Mitte Mai hin. Liga-Vorstand Christian Ebenbauer zeigte sich gestern bei einer Pressekonferenz optimistisch und hält eine Fortsetzung des Spielbetriebs für möglich. Innerhalb der Bundesliga dürfte auch unter den Klubs Einigkeit herrschen, dass die Saison auf sportlichem Wege beendet werden soll.

Rapid beschäftigt sich "zähneknirschend" mit Geisterspielen

Das bestätigt auch Christoph Peschek, Geschäftsführer des SK Rapid, im Interview mir RapidTV: „Wir haben uns mit allen Klubs dafür ausgesprochen, unter maximaler gesundheitlicher Schutzmaßnahmen und Einhaltung aller behördlichen Vorgaben, die Bundesliga-Saison zu Ende bringen zu wollen.“ Nun gelte es, den behördlichen Erlass abzuwarten. Anschließend können die Klubs in Kleingruppen das Training wiederaufnehmen. Dies soll am kommenden Dienstag, spätestens am Mittwoch erfolgen.

Dass eine Fortsetzung der Saison nur in Form von Geisterspielen möglich sein wird, ist vor allem für einen Verein wie Rapid, der im Schnitt mehr als 18.600 Fans ins Allianz-Stadion lockt, keine optimale, aber die einzig mögliche Variante: „Wir sind sehr darüber betrübt, dass wir uns intensiv mit dem Szenario Geisterspiele auseinandersetzen müssen, weil wir natürlich immer am liebsten mit unseren Fans spielen“, so Peschek, der im selben Atemzug jedoch auf die Wichtigkeit der Gesundheit sowie auf den Fortbestand des SK Rapid verweist.

Peschek: "...dann müssen wir sofort unterbrechen"

Dennoch steht Peschek einer Fortsetzung des Spielbetriebs sehr positiv gegenüber. Eine Rückkehr zum Fußball würde „den Menschen auch eine Perspektive geben, Schritt für Schritt in die Normalität“ zurückzukehren, hält der Rapid-GF fest. Eines ist für Christoph Peschek allerdings auch klar: „Ab dem Zeitpunkt, wo nur irgendwie die Gefahr besteht, dass ein Betroffener des Coronavirus oder jemand, wo nur die Möglichkeit dessen im Raum steht, keinen Test machen kann, weil wir das für den Profi-Betrieb in Anspruch nehmen, dann müssen wir sofort unterbrechen“, stellt der Geschäftsführer der Grün-Weißen klar.

Am 24. April soll es nach einer weiteren Klubkonferenz der Bundesliga Klarheit geben, wie der genaue Zeitplan für den Restart der höchsten Spielklasse aussehen soll: „Es ist das Ziel, dass wir mit Freitag nächster Woche den Fahrplan entsprechend definiert haben“,

von Ligaportal; Foto: Ligaportal