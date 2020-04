Zwar konnte in der gestrigen Klubkonferenz der Bundesliga noch kein exaktes Startdatum für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Tipico Bundesliga festgelegt werden, doch unter den Klubs dürfte Einigkeit herrschen, die Saison auf sportlichem Wege zu Ende führen zu wollen. „Dahingehend werden wir alles unternehmen, aber immer mit der Rücksicht auf die möglichen Testkapazitäten, die Gesundheit und den vorhandenen Ressourcen, die möglicherweise andere in der Bevölkerung brauchen“, merkt Austria-Vorstand Markus Kraetschmer im Interview mit ViolaTV an.

"Wollen uns an der deutschen Bundesliga orientieren"

Zunächst müsse man jedoch die genauen Verordnungen der Gesundheitsbehörde abwarten, inwiefern und unter welchen Voraussetzungen man ab der nächsten Woche das Training wieder aufnehmen kann: „Die Rahmenbedingungen werden von der Politik und dem Sport- sowie Gesundheitsministerium vorgegeben. Wie es Minister Kogler sagte, wollen wir uns an der deutschen Bundesliga orientieren und werden schrittweise eine Abfolge erarbeiten“, merkt Kraetschmer an.

„Bereits festgelegt ist, dass es zuerst Kleingruppen und erst danach ein Mannschaftstraining geben kann. Wir werden uns noch am Freitag intern zusammensetzen und versuchen auch hier Lösungen zu erarbeiten“, fährt der Vorstand der Veilchen fort.

Arbeitsgruppe der Bundesliga befasst sich mit offenen Themenbereichen

In der kommenden Woche wird sich eine Arbeitsgruppe der Bundesliga den verschiedensten Themen und Fragen annehmen und nach Lösungen suchen bzw. Konzepte erstellen. „Selbstverständlich sind wir als Austria Wien dabei überall vertreten und werden uns sehr intensiv einbringen. Denn es gibt noch sehr viele Fragezeichen bei der Lizensierung, dem Spielbetrieb, beim Terminplan für diese und kommende Saison oder dem Transferfenster“, kündigt Markus Kraetschmer an.

Man wolle so rasch wie möglich Klarheit schaffen, kündigt der Vorstand der Wiener Austria weiters an. „Aber es gibt bei so vielen Themenbereich noch so viele offene Fragen. Und vor allem muss man erst einmal die Gesundheit seitens der Medizin in den Griff bekommen und auch das ist enorm schwierig.“

von Ligaportal, Foto: FK Austria Wien