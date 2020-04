Es geht um die mittelfristige Zukunft des bayerischen Amateurfußballs. In einem digitalen Pressegespräch hat der Bayerische Fußballverband (BFV) am Freitag über das weitere Vorgehen informiert. Demnach soll die laufende Saison – nach Abstimmung mit den Vereinen – ab 1. September 2020 fortgesetzt werden! Das heißt bis dahin wird es keinen unterklassigen Fußball ab Regionalliga in Bayern geben. Das ist das bevorzugte Modell der Verbandsspitze um Präsident Rainer Koch und Geschäftsführer Jürgen Igelspacher.

"Wir wollen keine Geisterspiele und keine juristischen Streitigkeiten, sondern Entscheidungen auf dem Platz", betonte Präsident Koch. Darum bittet der BFV die Vereine von Freitag bis Sonntag um Zustimmung , wenn er in Webinaren mit den Klubs ein Meinungsbild einholen wird. "Nur so zerschießen wir nicht zwei Spielzeiten", merkte Koch an und erläuterte, dass der bayerische Amateurfußball "wenigstens ab Juli 2021 im normalen Rahmen" solle. Das ausgearbeitete Modell sei "die mit Abstand beste Lösung" und man könne flexibel auf die Entwicklungen des Coronavirus reagieren. Das heißt: Ob die Saison 2019/20 sportlich beendet werden soll, sollen die bayerischen Vereine via Online-Umfrage mehrheitlich bestimmen. Ob das wirklich sinnvoll ist, bleibt abzuwarten. Ist es davon auszugehen, dass viele Vereine, die sich nicht in den ganz vorderen Tabellenregionen befinden, auf Abbruch plädieren. Der BFV ist - auch aus rechtlichen Erwägungen - sehr klar für eine Fortsetzung der aktuellen Spielzeit 2019/20.

Niemand könne im Moment gesichert davon ausgehen, "dass wir am 1. September wieder Fußball spielen können", sagt Rainer Koch. "Es gibt aber auch keinen Anlass zu sagen: Es geht auf keinen Fall. Könne der 1. September nicht eingehalten werden, sei es sehr unwahrscheinlich, dass eine Saison 20/21 überhaupt gespielt wird. Auf jeden Fall wird aber die alte Saison zu Ende gespielt.", so Koch.

Foto: Harald Dostal/fodo.media