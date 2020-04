Rollt in der Tipico Bundesliga schon bald wieder der Ball? Liga-Vorstand Christian Ebenbauer zeigte sich nach der Klubkonferenz am Donnerstag recht zuversichtlich, dass man ab Mitte Mai den Spielbetrieb in der höchsten Spielklasse wieder aufnehmen kann. Ebenbauer spricht gegenüber der APA von einer großen Chance, dass die Meisterschaft fortgesetzt werden kann. Dennoch gilt es noch mehrere Fragen zu klären?

Bundesliga wartet auf Vorgaben der Behörden

Ab der kommenden Woche sollen die zwölf Bundesligisten sowie Cup-Finalist Austria Lustenau wieder ins Training einsteigen können. Unter welchen Voraussetzungen die Klubs in Kleingruppen trainieren können, werden die behördlichen Vorgaben regeln. Diese dürften am Montag eintreffen.

Über mögliche Kosten der Corona-Tests sowie mögliche Überlegungen der Bundesliga, Geisterspiele an einem neutralen Ort stattfinden zu lassen, hat Ligaportal am Freitag berichtet. >>Corona-Tests bei Trainings und Geisterspielen? So viele Millionen müsste Bundesliga hinlegen!<<

SCR Altach möchte mehrere Auswärtsspiele am Stück absolvieren

Einen ungewöhnlichen, aber nachvollziehbaren Vorschlag wird der SCR Altach bei der Bundesliga einbringen. Da die Vorarlberger in der Qualifikationsgruppe mehrheitlich auf Teams aus dem Osten treffen wird (Austria, Admira, St. Pölten, Mattersburg) warten auf den westlichsten Bundesliga-Klub enorme Reisestrapazen. „Fliegen ist für uns momentan nicht möglich, wir müssen also irgendwie auf dem Landweg durch Österreich nach Wien fahren", schildert Altach-Geschäftsführer Christoph Längle die Problematik während der Corona-Krise.

Demnach planen die Vorarlberger, gleich mehrere Auswärtsspiele am Stück zu absolvieren: „Da wird unser Input sein, vielleicht en bloc auswärts zu spielen, etwa am Samstag bei der Austria und dann am Dienstag in Mattersburg. Samstag in Mattersburg, Dienstag in Altach, Samstag in Wien, das ist für uns natürlich eine Wettbewerbsverzerrung“, fährt Längle im Gespräch mit der APA fort. Der Geschäftsführer des SCRA zeigt sich zudem nicht optimistisch, was einen Restart ab Mitte Mai betrifft: „Persönlich glaube ich, dass der Termin schwer zu halten sein wird.”

von Ligaportal, Foto: Josef Parak