In Zeiten der Corona-Krise versuchen Fußball-Klubs mit diversen Aktionen und virtuellen Veranstaltungen ihre Fans zu unterhalten und auch gleichzeitig Einnahmen zu generieren, die aufgrund der aktuellen Pausierung des Spielbetriebs weitestgehend ausbleiben. So auch der SK Rapid Wien, der am 30. April um 20:15 Uhr einen Kinoabend veranstaltet.

Rapid zeigt Doku über Einzug ins Europacup-Finale 1996

Dieser wird in digitaler Form veranstaltet und zeigt via RAPID TV eine ganz besondere Phase der Vereinsgeschichte: Unter dem Titel "Der Weg ins Finale" ist die damalige, historische Dokumentation des ORF über die legendären Europacup-Abende zu sehen, die Rapid anno 1996 bis ins Finale des Europacups der Cupsieger gegen Paris Saint-Germain geführt haben.

Der Kinoabend wird für alle frei verfügbar auf RAPID TV zugänglich gemacht. Dennoch können Anhänger den Verein auch unterstützen, in dem sie über den Onlineshop (https://www.rapidshop.at) virtuelle Kinokarten kaufen, welche sie sich zu Hause ausdrucken können. Unter allen Fans, die sich via Onlineshop ihre Karten sichern, werden attraktive Preise verlost.

Außerdem wird ein digitales Buffet eingerichtet, bei dem sich die Fans mit Bratwurst, Popcorn, Gin und Co. eindecken können. "Wichtig: 10% des Reinerlöses aller abgesetzten Karten und der fiktiv umgesetzten Kulinarik werden an das Projekt "Kinderzukunft: Die Rapid-Familie hilft“ gespendet, das gemeinsam mit der Volkshilfe ins Leben gerufen wurde", gibt der SK Rapid bekannt.

Christoph Peschek: "Es soll ein schöner, emotionaler Europacup-Abend werden"

Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek: "Wir wollen einen großen digitalen Heimkino-Abend mit der Rapid-Familie verbringen und ganz besonders in der aktuellen Ausnahmesituation wäre es schön, wenn durch den Erwerb von symbolischen Tickets doppelter Zusammenhalt gezeigt wird. Wer will, kann durch den Kauf von fiktiven Tickets, Popcorn, Pepsi Cola und vielem mehr, Rapid in dieser herausfordernden Zeit unterstützen. Zugleich werden wir 10% der an diesem Heimkino-Abend generierten Erlöse an die ‚Kinderzukunft‘, unser gemeinsames Projekt mit der Volkshilfe, spenden, um jenen Familien zu helfen, welche die aktuelle Situation besonders hart getroffen hat. Es soll ein schöner, emotionaler Europacup-Abend werden, an dem wir den historischen Weg ins Europacupfinale verfolgen und den wir mit hoffentlich vielen Rapid-Fans auf innovative Art von zuhause aus gemeinsam verbringen werden.“

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie