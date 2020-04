Schon seit längerer Zeit ranken sich etliche Wechselgerüchte rund um Dominik Szoboszlai von Red Bull Salzburg. Hartnäckig halten sich auch die Berichte, wonach der 19-Jährige besonders in Italien begehrt sein dürfte. Glaubt man den Aussagen von Ungarns Nationalcoach Marco Rossi, wird Szoboszlai im Sommer einen Transfer in die Serie A vollziehen.

Berater bestätigt Italien-Gerüchte - Interesse auch aus Deutschland und England

So sagt Rossi in einem Interview mit passioneinter.com, dass er mit Szoboszlais Agenten Matyas Esterhazy einen ausgezeichneten Kontakt pflege. "Ich habe auch mit Dominik und seinem Agenten Matyas Esterhazy gesprochen. Er sagte, noch bevor das Coronavirus auftauchte, hatten sie mehrere Angebote aus Italien und Dominik würde höchstwahrscheinlich einen Vertrag in Italien abschließen", verrät der gebürtige Italiener. AC Milan und Lazio Rom sollen sich besonders intensiv um den den 19-Jährigen bemühen.

Neben italienischen Vereinen seien aber auch deutsche und englische Mannschaften ernsthaft an Dominik Szoboszlai interessiert, bestätigt sein Berater gegenüber Nemzeti Sport Online. Eine konkrete Einigung mit einem Klub soll es zwar noch nicht geben, dennoch könnte es im Sommer durchaus zu einem Abgang kommen. Dominik Szoboszlais Vertrag in Salzburg läuft noch bis Ende Mai 2022.

von Ligaportal, GEPA/Red Bull Media