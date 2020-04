LASK beginnt am Montag mit Training in Kleingruppen!

So langsam aber sicher kommt der Fußball in Österreich wieder ins Rollen. Wie der LASK in einer Presseaussendung am Sonntag bekannt gibt, wird der aktuelle Tabellenführer der Tipico Bundesliga am morgigen Montag um 10 Uhr mit dem Training in Kleingruppen beginnen. Informationen der APA zufolge werden die restlichen Bundesligisten nicht vor Dienstag das Training wieder aufnehmen.

Strikte Vorschriften für Medienvertreter

Um die Sicherheit für alle Beteiligten so maximal hoch wie möglich zu halten, hat der LASK einen präzisen Ablauf festgelegt. So herrscht auf dem gesamten Areal der Raiffeisen-Arena Maskenpflicht. Zudem muss der Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden, schreibt der LASK in seiner Aussendung.

09:25 Eintreffen der Medienvertreter am Parkplatz der Raiffeisen Arena 09:25 Anlegen der Schutzmasken durch die Medienvertreter 09:30 Abholung der Medienvertreter bei der Tageskassa 09:45 Pressekonferenz im Bereich Gästebank, Sektor 22



mit Präsident Dr. Siegmund Gruber, Vizepräsident Mag. Jürgen Werner, Cheftrainer Valérien Ismaël und Kapitän Gernot Trauner Ablauf:



- Statement der Akteure

- Fragemöglichkeit im Block 10:00 Besuch des Kleingruppentrainings innerhalb des vor Ort markierten Bereichs 10:10 Verlassen des Areals der Raiffeisen - Arena über den markierten Ausgang

