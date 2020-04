In Deutschland arbeiten einige Bundesligisten bereits intensiv an Konzepten, wie man ein tristes Geisterspiel etwas erträglicher gestalten könnte. Für großes Aufsehen und viel Zuspruch sorgte in den letzten Tagen Borussia Mönchengladbach. So startete etwa der deutsche Bundesligist eine Aktion, bei der Fans ein Bild von sich selbst als Pappfigur im Stadion anbringen lassen können.

Didi Kühbauer: "Das kann die Emotionen nie ersetzen"

Eine Idee, die auch in Österreich Anklang finden könnte? Rapid-Coach Didi Kühbauer spricht im Talk mit dem ORF von einer „lustigen Geschichte.“ Ganz anfreunden kann sich der gebürtige Burgenländer mit der „Pappfiguren-Aktion“ allerdings nicht: „Das ist ein Marketing-Ding, das ich in Ordnung finde, aber das kann die Emotionen nie ersetzen und deswegen ist es nicht dasselbe“, sagt Kühbauer.

Aufgrund des von der Bundesregierung verhängten Veranstaltungsverbotes werden Bundesliga-Partien nur als Geisterspiele durchgeführt werden können. Das trifft vor allem die Fußball-Fans hart. „Für die tut es mir sehr leid, aber die Gesundheit steht über dem Fußball, über Siege und über Niederlagen“, meint Kühbauer abschließend.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie