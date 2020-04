Der ÖFB hat am 15. April 2020 die komplette Annullierung sämtlicher Fußball-Ligen von der Regionalliga abwärts bekannt gegeben. Eine Entscheidung, mit der im Vorfeld durchaus zu rechnen war, die aber viele Unterhaus-Klubs alles andere als zufrieden zurücklässt. Besonders die jeweiligen Tabellenführer der einzelnen Klassen können sich nicht damit anfreunden, die bisher erbrachten Leistungen kurzerhand wegzuwischen und für nichtig zu erklären.

Die beiden sportinteressierten Juristen Mag. Markus Medl, parlamentarischer Referent im Europäischen Parlament, und Mag. Andreas Mühleder, Privatwirtschaft, befassen sich in ihrem Schreiben „Ein fairer Abbruch ist notwendig!“ mit dem vom ÖFB in Auftrag gegebenen Rechtsgutachten. Dies diente dem ÖFB-Präsidium als Grundlage für die getroffene Entscheidung. Die beiden Juristen und geprüften ÖFB-Verbandsschiedsrichter machen aus ihrem Gerechtigkeitsverständnis keinen Hehl und sind der Meinung, dass man die Wertung anders gestalten muss.

"Ein fairer Abbruch ist notwendig!"

Selten gab es in der jüngeren Fußballgeschichte eine größere Überschneidung zwischen dem professionellen Lager und dem Amateurbereich. Der Kampf um die Wertung der sportlichen Leistungen in der abgebrochenen bzw. ausgesetzten Meisterschaft eint so manche Reihen hinter König Fußball. Der gemeinsame Nenner zwischen den Fußballwelten des LASK (Tabellenführer der 1. Bundesliga, Anm.), der des SV Windischgarsten (Tabellenführer ohne Punktverlust in der OÖ. 1. Klasse Ost) oder jener der Union Schardenberg (Tabellenführer ohne Punktverlust in der OÖ 2. Klasse WestNord) ist der, über einen beträchtlichen Zeitraum von einem halben Jahr erzielte, sportliche Erfolg. Sollen diese Leistungen bei einer Annullierung der Meisterschaft einfach „null“ sein? Kann man ein halbes Jahr an Schweiß, Jubel, Tränen und Entbehrungen einfach mit einem Gutachten „wegwischen“ oder bedarf es aus Gründen der sportlichen Fairness eine rechtlich haltbare Alternative? Die Autoren dieser Zeilen sind zweiter Meinung.

Während das ÖFB-Präsidium die Österreichische Fußball-Bundesliga ermächtigte, den Spielbetrieb in den beiden höchsten Spielklassen unter Einhaltung der behördlichen Auflagen fortzusetzen (sog. Geisterspiele), wurden die derzeit ausgesetzten Bewerbe im Bereich der Landesverbände durch Beschluss abgebrochen. Darüber hinaus fasste das Präsidium den Beschluss, die Meisterschaften in den Landesverbänden bzw. die Regionalligen, an denen mehrere Landesverbände beteiligt sind, zu annullieren. Dies bedeutet, dass sämtliche bisher erbrachten Leistungen zu keiner Wertung führen. Es gibt weder Meister noch Absteiger, vereinfacht gesagt: Man tut so, als hätte die jeweilige Meisterschaft in der Saison 2019/20 niemals stattgefunden. Die Entscheidung des Präsidiums basiert auf einem Rechtsgutachten, welches der ÖFB bei Univ.--Prof. Dr. Martin Karollus, stellvertretender Institutionsvorstand für Unternehmensrecht an der JKU Linz, in Auftrag gegeben hat. Der ÖFB vermittelt dabei das Bild, als hätte man eine unvoreingenommene Außensicht eingeholt. Dies ist mitnichten der Fall. Als Vorsitzender des verbandsinternen „Ständig Neutralen Schiedsgerichtes“ hat Karollus in der Vergangenheit als letzte Instanz Entscheidungen der Bundesliga zur Vergabe oder Verwehrung von Lizenzen bestätigt oder aufgehoben. Vielmehr hinterlässt der Verband den Eindruck, als würde man gerne die eigene Entscheidung im Vorfeld rechtfertigen zu versuchen. Echte Verantwortung sieht anders aus. Ohne die zweifellos fundierte Sachkenntnis des Autors in Abrede zu stellen, ist hier die Vergabe des Gutachtens zu hinterfragen.