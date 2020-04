Der FK Austria Wien wird am morgigen Mittwoch die erste Trainingseinheit nach der Corona-Pause abhalten. Bereits am Montagnachmittag sind die Spieler der Austria "unter exakt vorgegebenen Voraussetzungen umfangreich getestet worden, und zwar nicht nur etwaige Anzeichen von COVID-19, sondern auch auf entsprechende Antikörper", schreiben die Veilchen in einer Aussendung. Einen positiven Corona-Test gab es nicht. Somit steht dem Trainingsstart nichts mehr im Wege.

Der Ablauf dieser Testungen war strikt durchgeplant: So wurde jedem Spieler die exakte Minute vorgegeben, wann er wo eintreffen solle. Ein zu frühes Eintreffen eines Spielers war ebenfalls nicht erlaubt. Zudem musste jeder Spieler freilich eine Maske tragen.

Team-Ärztin Dr. Gudrun Sadik führte die COVID-19-Tests nach der Reihe durch. Chefcoach Christian Ilzer machte den Anfang, ehe Alex Grünwald, Patrick Pentz und Co. folgten. Anschließend führte Dr. Udo Zifko umfangreiche Antikörpertests durch.

Neben den Profi-Spielern werden in den kommenden Tagen auch alle Betreuer sowie die Spieler der Young Violets getestet.

„Es kann beispielsweise vorkommen, dass in der Bevölkerung manche Personen die Krankheit schon durchgemacht haben, ohne es zu merken – und damit Antikörper aufgebaut haben. Damit können sie das Virus nun weder bekommen noch weitergeben. Auch das kann bei der Trainingsplanung helfen. Wir konnten damit binnen sieben Minuten und mit 96-prozentiger Sicherheit feststellen, ob Spieler Antikörper in sich haben“, erklärt der Neurologe Zifko, der die Covid19-Erkrankung selbst schon durchgemacht hat.

von Ligaportal, Foto: FK Austria Wien