Die Pressekonferenz des LASK im Zuge des Trainingsauftakts nach der Corona-Pause sorgte für Diskussionen. So hielt der Tabellenführer der Tipico Bundesliga am Montagvormittag einen Medientermin ab, bei dem rund 40 Medienvertreter anwesend waren. Anschließend durften diese auch für rund 10 Minuten beim Kleingruppen-Training zusehen. Zudem waren auch Präsident Siegmund Gruber und Vizepräsident Jürgen Werner anwesend.

Sportministerium übermittelt ergänzende Information

Zuletzt hatte die Bundesregierung eine Verordnung erlassen, welche die Ausnahmen vom Betretungsverbot von Sportstätten regelt. Diese besagt, dass "Spitzensportlerinnen und Spitzensportler im Sinne des § 3 Z 8 BSFG 2017, auch aus dem Bereich des Behindertensportes, die ihre sportliche Tätigkeit beruflich ausüben, daraus Einkünfte erzielen und bereits an internationalen Wettkämpfen im Sinne des § 3 Z 5 BSFG 2017

teilgenommen haben, sowie deren Betreuerinnen bzw. Betreuer und Trainerinnen bzw. Trainer" vom Betretungsverbot ausgenommen sind.

Aufgrund der entstandenen Unklarheiten hat sich die österreichische Bundesliga an das Sportministerium gewandt und um Aufklärung gebeten. So wurde "der Österreichischen Fußball-Bundesliga heute seitens des Sportministeriums eine ergänzende Information hinsichtlich der Zutrittsrechte von MedienvertreterInnen bei Trainings der Bundesliga-Klubs übermittelt", schreibt die Liga in einer Aussendung.

Das Sportministerium teilte der Bundesliga mit, dass "die Verordnung, die die Ausnahme des Betretungsverbotes von Sportstätten durch SpitzensportlerInnen regelt, nicht die Anwesenheit von MedienvertreterInnen gestattet".

Zu guter Letzt weist die Bundesliga darauf hin, dass derzeit die Anwesenheit und mediale Berichterstattung von Trainings leider nicht möglich ist.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media