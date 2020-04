Der TSV Hartberg nimmt am Mittwochvormittag wieder den Trainingsbetrieb auf. "Gemäß den Vorgaben des Erlasses der österreichischen Bundesregierung werden die Trainingseinheiten auf den Trainingsplätzen in Hartberg in Kleingruppen zu je sechs Spielern abgehalten. Die Spieler und Betreuer werden sich nur für die Dauer der Trainingseinheiten auf den Trainingsplätzen aufhalten und nach Abschluss der Einheit das Areal umgehend wieder verlassen", schreibt der TSV in einer Aussendung.

Alle Spieler und Betreuer des TSV Hartberg negativ auf Corona getestet

Auch der TSV Hartberg hat bei sämtlichen Spielern und Betreuern Corona-Testungen durchgeführt. Wie der Bundesligist am Dienstag bekannt gibt, fielen diese allesamt negativ aus. Die Ergebnisse der ebenso durchgeführten Antikörpertests sind noch ausständig.

Damit steht dem morgigen Trainingsstart, bei dem alle Spieler mit an Bord sein werden, nichts mehr im Weg.

von Ligaportal; Foto: Richard Purgstaller