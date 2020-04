Während Spitzensportler und Fußball-Bundesliga-Profis seit Anfang dieser Woche wieder trainieren dürfen, heißt es für hunderttausende Hobbykicker in ganz Österreich weiterhin: Bitte warten! Denn auch am 1. Mai, wenn etwa Leichtathletik, Tennis oder Golf wieder ausgeübt werden kann, bleiben die Fußballplätze der Unterhaus-Klubs geschlossen. Zahlreiche Amateurklubs sehen darin eine ungleichmäßige Behandlung und fördern daher die baldige Öffnung der Fußballanlagen, um zumindest wieder Trainings abhalten zu können.

Erwin Svensek, Obmann FC St. Michael/Lav. und Vorstandsmitglied des Kärntner Fußballverbandes, wendet sich exklusiv auf ligaportal.at mit einem offenen Brief an die Regierungsspitze um Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler. In diesem Schreiben an die Bundesregierung ersucht er u.a um rasche Öffnung der Sportanlagen sowie um Erlaubnis des Trainingsbetriebs unter Einhaltung von Auflagen. Des Weiteren sieht er den Amateurfußball akut gefährdet, sofern man weiterhin keine Planungssicherheit habe.

Der offene Brief im Wortlaut

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Kurz,

sehr geehrter Herr Sportminister Kogler!

Fußball ist als Breitensport in Österreich nicht nur für Erwachsene, sondern vor allem für den Kinder- und Jugendbereich von größter Bedeutung. Es kann daher nicht kritiklos hingenommen werden, dass in Kürze Tennisplätze und Golfanlagen wieder zugänglich gemacht werden, während Fußballanlagen für den Trainingsbetrieb weiterhin geschlossen bleiben müssen.

Allen für den Trainings- und Spielbetrieb verantwortlichen Funktionären*Innen ist bewusst, dass sämtliche Hygienemaßnahmen sowie die Mindestabstände penibel einzuhalten sind und das Training in Kleingruppen stattzufinden hat. In Zeiten wie diesen geht es vor allem um die Wiederherstellung des gesellschaftlichen und sozialen Werts des Fußballsports im Amateurbereich und im Breitensport.

Als freiwillige Fußballfunktionäre sind wir uns sehr bewusst, dass der Abbruch der Frühjahrsmeisterschaft unumgänglich war. Aber gerade die Vereine im Amateurbereich brauchen eine Perspektive und ein Licht am Ende des Tunnels. Darunter verstehen wir die Aufnahme eines Trainingsbetriebs unter Einhaltung aller notwendigen Auflagen und die Planung eines regulären Neubeginns im Sommer bzw. Spätsommer 2020.

Sollte dies nicht umgehend ermöglicht werden und der Fußball im Amateurbereich de facto „verboten“ bleiben, so ist der Fußball-Sport samt allen Amateur-Vereinen akut gefährdet.

Wir ersuchen daher um dringliche Erledigung folgender Forderungen:

* Sportanlagen öffnen

* Trainingsbetrieb unter Einhaltung von Auflagen erlauben

* Meisterschaft im Herbst (Planungssicherheit für Vereine gewährleisten)

* Corona-Schadensersatz für alle Vereine im Breitensport

Abschließend bitte ich Sie, bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen, dass der Breitensport als wichtige soziale Säule unserer Gesellschaft derzeit in großer Gefahr ist! Kinder und Jugendliche suchen sich andere Herausforderungen, viele Spieler im Erwachsenenbereich werden wegen der langen Unterbrechung und mangelnder Perspektive ihre Schuhe an den „Nagel“ hängen. Ähnlich ist die Situation bei vielen ehrenamtlichen Funktionäre, die aus Frustration ihre Tätigkeit in ihren Vereinen beenden wollen. Damit droht ein wichtiger Teil des Vereinslebens im ländlichen Raum abzusterben. Die Folgewirkungen wären schlichtweg katastrophal für die Gesellschaft und vor allem für den Fußballsport.

Ohne Breite gibt es bekanntlich auch keine Spitze!

Erwin Svensek

Obmann FC St. Michael/Lav.

Vorstandsmitglied Kärntner Fußballverband

Foto: Harald Dostal/fodo.media