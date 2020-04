Auch der spusu SKN St. Pölten hat in Zeiten der Corona-Krise eine Aktion gestartet, die dabei helfen soll, die wirtschaftliche Stabilität zu sichern. So hat der SKN die Aktion Zukunftsticket gelauncht, bei der "Fans und Freunde der Wölfe den Verein unterstützen und gleichzeitig doppelt und mehrfach profitieren können", heißt es in einer Aussendung.

Fans können Zukunftsticket "nach der Rückkehr zur Normalität" eintauschen

So können Fans im Online Shop das "Zukunftsticket" zum Preis von 24 Euro kaufen. Dies entspricht dem Preis einer Vollpreiskarte auf der Osttribüne der NV-Arena. Das Ticket kann zu Hause ausgedruckt und dann nach der Rückkehr zur Normalität bei den Heimspielen der Wölfe in der NV Arena im Fanshop gegen zwei Karten auf der Ost-Tribüne, oder drei Tickets auf der Süd-Tribüne, oder gegen ein Familienticket im Family Corner (2 Erwachsene, bis zu vier Kinder) eingetauscht werden.

„Wir wollten nicht einfach nur ein symbolisches Ticket anbieten, sondern auch allen SKN-Freunden und -Fans für die Unterstützung danken und ein mehrfaches der Investition bei den zukünftigen Heimspielen auch tatsächlich zurückgeben. Das Zukunftsticket soll uns jetzt helfen, über diese schwierige Zeit hinwegzukommen. Die Fans profitieren dann, wenn wir wieder zur Normalität zurückkehren. Ich kann nur an die Freunde des spusu SKN appellieren: kauft euch das Zukunftsticket und unterstützt den Verein in dieser herausfordernden Zeit! Jetzt ist Solidarität gefragt und unser Slogan #weareone soll keine leere Hülse sein. Es geht bei den Klubs um die Existenz und daher freuen wir uns über jede Form der Unterstützung", sagt Andreas Blumauer, General Manager des SKN St. Pölten.

von Ligaportal, Grafik: SKN St. Pölten