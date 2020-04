Neben der Wiener Austria hat am heutigen Mittwoch auch der spusu SKN St. Pölten das Training wieder aufgenommen. So betraten die Kicker des SKN am Vormittag unter strengen Sicherheitsauflagen die Trainingsplätze unweit der NV-Arena.

Training unter strengen Sicherheitsbedingungen

Die beiden Co-Trainer Alexander Marchat und Marc Schweinshaupt sowie Athletiktrainer Christian Balga und Sportkoordinator Marcel Ketelaer betreuten die vier Kleingruppen, die jeweils aus sechs Spielern zusammengesetzt sind.

Der SKN St. Pölten hat bereits gestern bekannt gegeben, dass Cheftrainer Robert Ibertsberger und Tormanntrainer Christoph Eglseer bei allen Gruppen "im dafür behördlich vorgesehen Sicherheitsabstand" anwesend sein werden. Die Fitnessräumlichkeiten sowie der Kabinentrakt in der NV-Arena bleiben hingegen bis auf weiteres geschlossen.

Trainer Robert Ibertsberger: „Die Spieler und das gesamte Betreuerteam freuen sich, dass wir endlich wieder zurück auf den Rasen können. Nach dem intensiven Athletiktraining der letzten Wochen in den eigenen vier Wänden, ist es gut, dass wir nun wieder mit dem Ball am Fuß arbeiten wieder ein erstes Gefühl eines Mannschaftstrainings vermitteln können. Der Betrieb wird auf Basis der Einhaltung der behördlichen Vorgaben noch etwas ungewöhnlich ablaufen, aber es wird dennoch möglich sein, den Jungs unsere Ideen zu vermitteln.“

von Ligaportal, Fotos: SKN St. Pölten

Impressionen vom ersten Kleingruppen-Training des SKN St. Pölten