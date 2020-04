Große Verwirrung herrscht aktuell um Kwang Ryong Pak vom SKN St. Pölten: Wie die NÖN am Mittwoch berichtet, schreibt das amerikanische Medium NK News, welches seinen Sitz in Südkorea hat, dass der Nordkoreaner zurück in seine Heimat abgeschoben werden könnte. Grund dafür soll eine UNO-Resolution sein, wonach Nordkoreaner, die im Ausland arbeiten, zurück in ihr Heimatland geschickt werden sollen.

"Bis Saisonende wird Pak jedenfalls für den SKN spielen"

Dieser Resolution zufolge plane die österreichische Bundesregierung bereits seine Abschiebung, heißt es. Andreas Blumauer, General Manager des SKN St. Pölten, reagierte bereits auf dieses Gerücht und hält fest: „Fakt ist, dass Pak einen gültigen Vertrag bis Saisonende und eine Rot-Weiß-Rot-Card bis August oder September hat.“

Der SKN soll sich bereits um eine Verlängerung der Arbeitsbewilligung für den 27-Jährigen bemüht haben. Die sei laut Blaumauer jedoch nur dann relevant, sofern Pak seinen auslaufenden Vertrag beim aktuellen Tabellenletzten der Tipico Bundesliga verlängern sollte. "Bis Saisonende wird Pak jedenfalls für den SKN spielen", hält Blumauer abschließend fest.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media