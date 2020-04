Martin Sprenger, der Teil des Corona-Expertenstabs im Gesundheitsministerium war, sprach im gestrigen ZIB2-Interview mit Armin Wolf über die weitere Strategie während der Corona-Krise. Einschränkungen im Freien seien wohl kaum mehr nötig. Zuletzt wurde die Kritik immer lauter, dass die verordneten Maßnahmen angesichts der mittlerweile sehr niedrigen Infektionsrate zu überzogen seien.

Public-Health-Experte sieht äußerst geringes Ansteckungsrisiko

„Wenn das Infektionsgeschehen sehr niedrig ist, dann kann man alles, was im Freien ist, problemlos machen", erklärt Sprenger, der seine Aussage mit fundierten Zahlen untermauert: „Wir haben es uns gerade für Graz ausgerechnet, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einem positiv getesteten Fall in Graz begegne, ist zurzeit 1 zu 4000 (Anmerkung Redaktion: Graz hat ca. 300.000 Einwohner) - vorausgesetzt, dass sich die Person nicht an die Quarantänemaßnahmen hält", schildert der Public-Health-Experte der Med-Uni Graz.

„Ich bin sowieso dafür, dass alles, was im Freien stattfindet und in einem Bezirk stattfindet, der im Modus grün ist, sprich in dem man ein sehr geringes Infektionsgeschehen hat, machbar ist. Bewegung draußen ist gesund, tut der Psyche gut, tut dem Immunsystem gut, tut uns allen gut", merkt Martin Sprenger abschließend an.

Fußballplätze bleiben vorerst noch geschlossen

Die Bundesregierung hatte zuletzt angekündigt, dass ab 1. Mai Leichtathletik-Anlagen, Tennis- und Golfplätze sowie andere Sportstätten geöffnet werden. Die Fußballer hingegen müssen sich noch gedulden. Eine Ausnahme gibt es bis dato nur für die zwölf Bundesligisten sowie für Cup-Finalist Austria Lustenau.

Für die semiprofessionelle 2. Liga sowie für sämtliche Amateurklassen ab der Regionalliga gibt es ebenfalls keine Ausnahme für das Betretungsverbot von Sportstätten. Sollten sich die Zahlen jedoch weiterhin so positiv entwickeln wie bisher, dann wird sich die Regierung wohl auch bald mit einer Wiederöffnung aller Fußballplätze befassen müssen.

Offener Brief schlägt hohe Wellen

Unterdessen schlägt ein offener Brief eines Unterhaus-Obmanns an Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler, der am gestrigen Mittwoch auf ligaportal.at veröffentlicht wurde, hohe Wellen. Der Artikel wurde bislang über 30.000 Mal gelesen. Der Obmann warnt, dass sämtliche "Amateur-Vereine akut gefährdet" seien, sofern die Regierung nicht die baldige Öffnung von Sportanlagen vollziehe. Zudem soll auch ein Trainingsbetrieb unter Einhaltung von Auflagen erlaubt sowie die Ankündigung des Starts einer Meisterschaft im Herbst (Anfang September) vollzogen werden, um den Klubs Planungssicherheit zu gewährleisten.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media