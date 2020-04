Der SV Mattersburg hat am Donnerstagnachmittag unter strengen Sicherheitsvorkehrungen das Training in Kleingruppen aufgenommen. "Vier Gruppen mit einem Mix aus offensiven und defensiven Feldspielern sowie eine Tormanngruppe trainierten je rund eine Stunde lang gestaffelt und auf verschiedenen Plätzen der Fußballakademie Burgenland", schreibt der SVM in einer Aussendung.

"Schwach positive Viruslast": Ein Mattersburg-Kicker muss in Quarantäne

Im Zuge der Corona-Testungen von rund 40 Personen am Mittwochnachmittag wurde jedoch bei einem Kaderspieler des SV Mattersburg eine schwach positive Viruslast festgestellt. "Er befindet sich nunmehr in Quarantäne und wird, bevor er am Training teilnehmen kann, in Abstimmung mit den Behörden selbstverständlich erneut getestet werden", versichert der SV Mattersburg. Um welchen Spieler es sich handelt, gibt der SVM in der Aussendung nicht bekannt.

Stimmen zum Trainingsauftakt

Cheftrainer Franz Ponweiser: „Die Vorfreude war riesengroß. Auch wenn es eine etwas andere Art des Trainings war, hat es irrsinnigen Spaß gemacht und jeder war happy, dass wir wieder auf dem Rasen trainieren konnten. Unsere Spieler haben sich vorbildlich an die Regeln gehalten. Wir haben auch genug Betreuer, um alle Vorgaben gut umsetzen zu können.“

Andreas Gruber: „Die Mannschaft, aber auch ich persönlich sind glücklich, dass wir zurück auf dem Platz sind. Das Training in Kleingruppen hat sehr gut funktioniert. Diese Art des Trainings ist für uns vielleicht ungewohnt, aber das steht man als Spieler schon durch. In so einer Situation können wir das auf jeden Fall durchdrücken und abwarten, wie es weiter geht.“

Jano: „Auf dem Platz bekommst du ein super Gefühl, was zuhause einfach nicht möglich ist. Auch das intensive Spiel mit dem Ball hat uns gefehlt. Kleingruppen-Training ist auf alle Fälle okay für uns, wir machen ja auch sonst unterm Jahr oft Individualtraining. Nach meiner Verletzung war ich noch ein bisschen vorsichtig, aber ich fühle ich bereits wieder sehr gut.“

Athletiktrainer Gerald Linshalm: „Derzeit steht natürlich die Arbeit mit dem Ball im Vordergrund, was in den letzten Wochen nur in sehr geringem Ausmaß möglich war. Nach und nach werden auch immer mehr athletische Aspekte dazukommen und die Laufmeter erhöht. Unser Ziel ist natürlich, dass bis zum angedachten Start des Mannschaftstrainings alle so fit wie möglich sind.“

von Ligaportal, Foto: SV Mattersburg