"Unsere Mannschaft ist kerngesund", schreibt der SCR Altach am Samstag auf Twitter. Zwei Tage nach dem Start ins Kleingruppen-Training sind bei den Vorarlbergern die Ergebnisse der durchgeführten Covid19-Testungen eingetroffen. Diese seien ausnahmslos negativ ausgefallen, gibt der SCR Altach bekannt.

Rückkehr auf den Trainingsplatz

Am Donnerstag absolvierten die Kicker des SCR Altach das erste Kleingruppen-Training nach der Corona-Pause. „Die Rückkehr auf den Rasen ist ein wichtiger erster Schritt zurück zur Normalität. Die Jungs mussten in den vergangenen Wochen viel Eigenmotivation aufbringen und sich alleine fit halten", befindet Altach-Coach Alex Pastoor.

„Ein Training in Sechsergruppen ersetzt natürlich kein Mannschaftstraining. Trotzdem versuchen wir im Rahmen der Vorsichtsmaßnahmen das Beste aus unseren Möglichkeiten herauszuholen, um gut vorbereitet zu sein, wenn die nächsten Schritte gesetzt werden können. Ich glaube, jeder Einzelne ist gefragt, diese Situation so anzunehmen, wie sie ist und so gut wie möglich damit umzugehen", meint der gebürtige Niederländer abschließend.

von Ligaportal, Foto: SCR Altach