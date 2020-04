Seit Anfang dieser Woche dürfen die zwölf Bundesligisten sowie Cup-Finalist Austria Lustenau in Kleingruppen trainieren. Die durch das Coronavirus herbeigeführte Pause des Fußballs hat also zumindest für diese 13 österreichischen Klubs ein Ende. Dennoch ist die aktuelle Situation rund um den Fußball nur schwer mit der Normalität vergleichbar. So gibt es rund um die Kleingruppen-Trainings strenge Vorschriften der Behörden, damit die Kicker und Betreuer die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich halten.

Maierhofer über Kleingruppen-Training: „Die letzten drei Tage waren schon sehr intensiv"

Ligaportal hat im Rahmen eines Live-Talks auf Instagram mit Stefan Maierhofer über die aktuelle Lage gesprochen. Der Stürmer-Routinier hat sich während der fußballfreien Zeit - wie seine Kollegen - zu Hause fit gehalten. „Es war schön. Ich habe viel Zeit mit meiner Familie verbracht. Aber natürlich wird es nach drei, vier Wochen ‚zach‘, wenn man alleine daheim ist, weil die sozialen Kontakt fehlen und auch der Schmäh, den du mit den Kollegen in der Kabine führst“, schildert der Major.

Nachdem am vergangenen Dienstag der gesamte Staff der WSG Swarovski Tirol getestet worden war, kehrten die Tiroler am Donnerstag auf den Trainingsplatz zurück. „Die letzten drei Tage waren schon sehr intensiv. Wir haben immer eine halbe Stunde mit unserem Fitnesstrainer, wo wir ein Warm Up machen. Danach machen wir auf dem Platz einiges mit dem Ball, haben aber auch viele Läufe dabei, sodass wir die kurzen, prägnanten Sachen gut reinbekommen und den Puls hochtreiben“, erklärt Maierhofer die Abläufe des Trainings. Morgen haben die Kicker der WSG Tirol trainingsfrei, ehe wieder eine 6-Tage-Woche auf dem Programm steht.

"Knackiger Terminplan": Mannschaftstraining ab 4. Mai möglich?

Wann ein normales Mannschaftstraining wieder möglich sein wird, liegt in der Hand der Behörden. Der Plan der Liga dürfte jedenfalls vorsehen, dass ab Montag, dem 4. Mai, wieder ein normales Mannschaftstraining durchgeführt werden sollte, sofern die Gesundheitsbehörden dem Konzept der Liga zustimmen. „Wir hoffen, dass wir am 4. Mai ins normale Mannschaftstraining übergehen können und dass die Liga ab 19. Mai fortgesetzt wird“, hält der 37-Jährige fest.

Als „extrem knackig“ bezeichnet Stefan Maierhofer den anstehenden Terminplan. „Wir haben dreieinhalb Wochen, bis die Liga wieder losgehen sollte und vielleicht knapp zehn Tage, bis wir wieder ins Mannschaftstraining einsteigen dürfen“, so Maierhofer, der es auch in Erwägung zieht, Testspiele gegen Klubs aus der Meistergruppe zu bestreiten, um Matchpraxis zu sammeln.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: WSG Swarovski Tirol