Wann dürfen wir wieder auf dem Platz stehen? Diese Frage stellen sich zehntausende Amateurfußballer schon seit längerer Zeit. Während die zwölf Bundesligisten sowie Cup-Finalist Austria Lustenau schon seit Anfang dieser Woche unter strengen Auflagen in Kleingruppen trainieren dürfen, müssen die restlichen Zweitligisten sowie alle 2.200 Amateurvereine warten und weiter ausharren.

Öffnung der Sportstätten am 15. Mai

Sehr viele Vereine sind mit der aktuellen Situation unglücklich und wünschen sich eine sofortige Öffnung der Sportstätten. Erst am vergangenen Freitag hatte Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler in der ZIB 2 ein Datum genannt, wann die Sportplätze wieder geöffnet werden könnten: „Mit 15. Mai wird es eine Grundregel geben für die Outdoor-Sportarten: Zwei Meter Abstand. Dann ist so ziemlich alles möglich - auch die Betretung und Benutzung der Sportstätten“, so der Vizekanzler.

Ab Mitte Mai: Training mit Abstand erlaubt

Am heutigen Sonntag kam es zum mit Spannung erwarteten Besuch des Sportministers in der ORF-Sendung "Sport am Sonntag“. Im Rahmen einer Fragestunde äußerte sich Werner Kogler u.a. zur schwierigen Situation im Amateurfußball.

Wann gibt es wieder Training im Amateur- und Nachwuchsbereich?

Werner Kogler: Ich kann das gut nachvollziehen, wie das ist. Ich war ja selbst leidenschaftlicher Fußballer. Wann? So wie ich das prognostiziere, ist es Mitte Mai möglich, dass man die Fußballplätze betreten und Trainings abhalten kann. Aber Achtung: Das Virus ist nach wie vor gefährlich. Und unser Ziel ist es, möglichst wenig Tote zu haben. Also immer ein Training mit zwei Metern Abstand. Trainieren kann man mal.

Ab wann ist normales Training möglich?

Werner Kogler: Ich bin kein Hellseher. Das wird wohl erst sein, wenn eine Impfung zur Verfügung steht. Oder wenn es top Medikamente gibt. Ich bin kein Mediziner, wir wissen das ja, nicht. Ja, Training mit dem Ball ist möglich. Aber Training mit Abstand. Es wird aber keine Kleingruppenvorschriften geben. Die Verantwortlichen müssen darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden. Auch Camps sind erlaubt, allerdings ebenfalls nur mit zwei Metern Abstand. Auch Camps in Verbindung mit Hotels.

Auch Kantinen werden wieder aufsperren dürfen. Aber es gilt, den Ein-Meter-Abstand einzuhalten. Die Kantinenbetreiber müssen selbst entscheiden, ob sie wollen.

Kann es sein, dass- und Nachwuchsfußball im Herbst gefährdet sind?

Werner Kogler: Ja, das kann sein, wenn uns keine anderen Zahlen zur Verfügung stehen.

Heißt es, dass es gar keine Infizierten mehr geben darf?

Werner Kogler: Die Zahlen sind soweit im Griff zu haben, dass wir nicht mehr an die Kapazitätsgrenzen in den Krankenhäusern stoßen.

Welche Hilfspakete gibt es für die Amateurvereine?

Werner Kogler: Es gibt viele Möglichkeiten: Hilfsfonds, da wird’s mit Sicherheit etwas geben. Eine Möglichkeit wäre, dass wir mit einer Soforthilfe-Auszahlung im nächsten Monat starten.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller