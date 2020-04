Der SK Rapid Wien unterstützt den Arbeiter Samariterbund, langjähriger Partner der Hütteldorfer, während der Corona-Krise: So übergab Geschäftsführer Christoph Peschek vor dem Allianz Stadion eine Spende mit zahlreichen Rapid-Schutzmasken, dem grün-weißen Hand-Desinfektionsmittel und rund 20 Adidas-Bällen.

Christoph Peschek meinte unmittelbar nach der Übergabe mit dem mittlerweile gewohnten Abstand zu Rapid TV: "Als SK Rapid sind wir uns stets unserer sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Es freut uns, dass wir dem Samariterbund Wien ein wenig unter die Arme greifen können und haben gerne Schutzmasken, Hand-Desinfektionsmittel und Fußbälle für soziale Einrichtungen des Samariterbundes in unserer Heimatstadt zur Verfügung gestellt. Der Arbeiter Samariterbund ist ein langjähriger Partner, der seit Jahrzehnten bei unseren Heimspielen und Veranstaltungen für die Gesundheit unserer Fans, aber auch aller Spieler da ist und umso mehr freut es uns, dass wir gerade in für uns alle so schwierigen Zeiten ein klein wenig mit diesen Sachspenden unterstützen können."

Foto: SK Rapid Wien