Personal-News aus Maria Enzersdorf: Der FC Flyeralarm Admira konnte sich mit Kapitän Andreas Leitner auf eine Vertragsverlängerung bis 2022 einigen. „Die Admira ist für mich eine Herzensangelegenheit. Mit der Vertragsverlängerung wollte ich ganz bewusst ein Zeichen setzen", meint der Keeper in einer Aussendung.

Stimmen zur Vertragsverlängerung

Mit der Admira hat der 26-jährige Steirer noch einiges vor: „Ich will mit der Admira auf Dauer nicht in der unteren, sondern in der oberen Hälfte mitspielen. Da soll und muss die Admira Dauergast sein. Dafür heißt es nicht nur hart zu trainieren sondern alles diesem Ziel auch unterzuordnen.“

Auch Admira-Geschäftsführer Thomas Drabek ist begeistert: „Es freut uns, dass wir mit unserem Kapitän Einigkeit erzielen konnten. Andreas, der bis auf eine Leih-Saison (2015/16, Anm.d.Red.) seit der Jugend 2009 in der Südstadt spielt, ist ein Aushängeschild der Admira. Wir freuen uns, dass unser Kapitän weiterhin an Bord bleibt.“

Manager Amir Shapourzadeh ergänzt: „Es steht außer Frage, dass Andreas, nicht nur weil er Kapitän ist, eine prägende Spielerpersönlichkeit bei der Admira ist. Wir sind froh, dass Andreas mit uns den neu eingeschlagenen Weg beschreiten wird.“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media