Michael John Lema bleibt ein weiteres Jahr beim TSV Hartberg: So wurde der Leihvertrag mit dem SK Sturm Graz wurde bis 15. Juni 2021 verlängert. Der 20-Jährige musste sich im Februar einer Operation unterziehen, nachdem er sich am 23. Februar bei seiner Heimpremiere für den TSV gegen Rapid einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Lema: "Mir geht es gut, es läuft besser als erwartet"

Mittlerweile befindet sich der ÖFB-Nachwuchsteamspieler auf dem Weg der Besserung und blickt schon wieder positiv nach vorne. Dennoch wird Lema den Hartberger erst in der nächsten Saison wieder zur Verfügung stehen.

Michael John Lema zur Verlängerung des Leihvertrages und zu seinem Gesundheitszustand: "Es freut mich riesig, dass ich weiter in Hartberg verlängert habe. Es ist sehr schade, dass ich mir gleich im zweiten Spiel die Verletzung zuzog. Jetzt geht das weiter was ich angefangen habe - das freut mich unglaublich. Mir geht es gut, es läuft besser als erwartet. Ich hoffe ich kann so schnell wie möglich mit den Jungs wieder auf dem Platz stehen."

Geschäftsführer und Sportdirektor Erich Korherr zur Verlängerung: "Michael hat uns in der Wintervorbereitung sowie in den leider wenigen Pflichtspielminuten absolut überzeugt und ist ein wichtiger Spieler auf der Außenbahn. Vorerst zählt natürlich seine Genesung. Danach hat er bei uns die Chance, wieder an seine Zeit vor der Kreuzbandverletzung anzuschließen. In Absprache mit allen Beteiligten sind wir zum Schluss gekommen, dass die Verlängerung der Leihe der richtige Schritt für Michael, den SK Sturm aber auch für uns ist. Mit dem SK Sturm Graz rund um Günter Kreissl, Thomas Tebbich und Andi Schicker haben wir ein sehr gutes Verhältnis und eine tolle Gesprächsbasis. Dafür sind wir dem steirischen Ligakollegen sehr dankbar."

Sturm verlängert mit Lema bis 2022

Indes wird der Vertrag von Michael John Lema beim SK Sturm bis 2022 verlängert.

Geschäftsführer Sport Günter Kreissl: „Die Lösung, den ursprünglich geplanten Entwicklungsprozess des Spielers durch die Vertragsverlängerung einfach ein Jahr nach hinten zu verschieben, ist aus meiner Sicht für alle 3 Parteien der bestmögliche Schritt. Unser Dank gilt auch dem TSV Hartberg, der ebenso in einer schwierigen Phase zum Spieler steht. Generell freut es mich, dass die Verlängerung der Zusammenarbeit mit einem jungen Potentialspieler wie Mike Lema, die letzte von mir gezeichnete Personalentscheidung als Geschäftsführer Sport beim SK Sturm sein wird.“

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller