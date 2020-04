Tipico Bundesliga steht und liegt aktuell beim Gesundheits- und Sportministerium, die in enger Abstimmung mit der Bundesliga über die Zulassung entscheiden werden. Sollte es von der Politik grünes Licht für eine Fortsetzung der Saison geben, steht einem Reststart der Bundesliga sowie dem Cup-Finale in Klagenfurt wohl nichts mehr im Wege.

Red Bull Salzburg plant offenbar Autokino für Fans

Während für die Klubs der höchsten Spielklasse die Austragung von Geisterspielen aufgrund der ausstehenden TV-Geld-Tranchen alternativlos scheint, stehen zahlreiche Fußball-Fans den Plänen der Bundesliga eher kritisch gegenüber. Die Atmosphäre, wie man sie bei Fußballspielen im Stadion kennt, wird man bei Geisterspielen schmerzhaft vermissen. Um den Fans diese anstehenden schweren Wochen halbwegs erträglicher zu machen, basteln die Klubs derzeit an Alternativen.

So überlegt etwa Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg, ein Autokino zu veranstalten. Wie die Kronen Zeitung berichtet, könnten Fans am Stadionparkplatz der Red-Bull-Arena die ausstehenden Heimspiele sowie das Cup-Finale gegen Austria Lustenau, das für den 16. Mai geplant ist, verfolgen. Bevor dieses Konzept in die Tat umgesetzt werden könnte, müssten aber noch einige Fragen geklärt werden - wie etwa: Welche Auflagen gibt es von der Exekutive? Wie sieht es mit den TV-Rechten aus?

