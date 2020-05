Am heutigen Donnerstagnachmittag haben Vertreter von Bundesliga, Sport- und Gesundheitsministerium das ausgearbeitete Konzept für Geisterspiele und einer Durchführung von Mannschaftstrainings in der höchsten Spielklasse besprochen. "Das vorgelegte Konzept wurde dabei grundsätzlich als gut durchdacht bewertet", schreibt die Bundesliga in einer Aussendung.

Liga-Start frühestens am 1. Juni

Aufgrund der Tatsache, dass Mannschaftstrainings erst ab dem 15. Mai möglich sein werden, wird sich der Liga-Restart nach hinter verschieben. Demnach ist ein Start vor dem 1. Juni nicht denkbar. Auch der Termin für das ÖFB-Cup-Finale (16. Mai in Klagenfurt) wird nicht halten.

Für die Bundesliga hat sich allerdings ein neues Zeitfenster ergeben. So hat das ÖFB-Präsidium am Mittwoch in einer Sitzung einem Antrag der Österreichischen Fußball-Bundesliga zugestimmt, welcher vorsieht, dass die Tipico Bundesliga aufgrund der Corona-Pandemie die Meisterschaft in der Saison 2019/20 für den Fall der Notwendigkeit über den 30.06.2020 hinaus bis zum 31.07.2020 fortgesetzt werden kann.

Im Laufe des Termins wurden dazu vom Gesundheitsministerium insbesondere folgende Punkte festgehalten:

- Ein volles Mannschaftstraining für die Teams der Tipico Bundesliga und SC Austria Lustenau ist frühestens mit der nächsten Verordnung des Gesundheitsministers am 15.05.2020 denkbar. Für die Klubs der Tipico Bundesliga und den Cupfinalisten SC Austria Lustenau ist aktuell Kleingruppentraining erlaubt.

- Das Training für die HPYBET 2. Liga wird ab 15.05.2020 unter Maßgabe der in der Verordnung definierten Rahmenbedingungen möglich sein.

- Test-Pooling (gemeinsames Auswerten mehrerer Testpersonen) kann für die Teststrategie berücksichtigt werden, wobei max. 5 Personen in einer Gruppe zusammengefasst werden dürfen. Dies senkt die Kosten.

- Hinsichtlich der Quarantänemaßnahmen wurde festgehalten, dass positiv getestete Personen und deren Kontaktpersonen in Quarantäne müssen.

- Die Bundesliga soll das aktuelle Konzept auf Basis der heute angesprochenen Informationen überarbeiten und bis spätestens Ende nächster Woche erneut übermitteln, um eine Aufnahme der angedachten Maßnahmen in der nächsten Verordnung des Gesundheitsministeriums (15.05.2020) zu ermöglichen.

Ebenbauer: "Sportliche Beendigung der Saison 2019/20 schwieriger geworden"

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer: „Mit den Ergebnissen des heutigen Termins ist eine sportliche Beendigung der Saison 2019/20 schwieriger geworden. Damit ist jedenfalls klar, dass ein Saisonende bis 30.06. nicht möglich ist. Die zusätzlichen Herausforderungen, die sich heute ergeben haben und alle weiteren Schritte werden wir nun mit unseren Klubs besprechen, um im Laufe der kommenden Woche das überarbeitete Konzept abermals übermitteln zu können.“

von Ligaportal, Foto: SK Rapid Wien