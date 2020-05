Ein Restart der Bundesliga-Saison in Zeiten der Corona-Krise ist nach den jüngsten Anforderungen des Gesundheitsministeriums unrealistischer geworden. So wird von der Politik gefordert, dass bei einem positiven Corona-Test in der Bundesliga sämtliche Spieler und Betreuer im Team der jeweils betroffenen Person in Quarantäne müssen. Sollte die positive Testung rund um ein Spiel durchgeführt werden, müsste womöglich auch der Gegner in Isolation.

Bundesliga-Abbruch? Kraetschmer: "Dann bricht das Modell in sich zusammen"

Ein Nackenschlag für das erstellte Konzept der Fußball-Bundesliga, sieht dieses doch vor, dass nur der jeweils betroffene Spieler in Quarantäne müsste. Heißt: Sollte es einen positiven Corona-Fall in der Bundesliga geben, stünde die höchste Spielklasse endgültig vor dem Abbruch. Dieses Szenario würde sich drastisch auf die Finanzen der Klubs auswirken, wie eine Berechnung gezeigt hat >>Alarmierende Berechnung: Neun Bundesligisten wären bei "Horror-Szenario" zahlungsunfähig!<<

Für Markus Kraetschmer wäre ein Abbruch das schlimmste Szenario: „Dann bricht das Modell in sich zusammen“, sagt der Vorstand von Austria Wien gegenüber dem Kurier. Seiner Meinung nach seien alle Mannschaftssportarten in großer Gefahr. Kraetschmer bestätigt, dass die Wiener Austria im Falle eines Abbruchs nicht überleben könnte. „Aber das ist kein Spezifikum der Austria, das betrifft viele andere Klubs ebenso“, bekräftigt Kraetschmer.

Besonders die Planungsunsicherheit ist dem Vorstand der Austria ein Dorn im Auge: „Mit jedem Tag wird wirtschaftlich noch mehr zerstört. Zusätzlich werden Karrieren vernichtet", spielt Kraetschmer auf das weiterhin aufrechte Trainingsverbot für die Young Violets (2. Liga) an. "Wir brauchen Klarheit, Planbarkeit und Perspektive. Es geht ja um eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung", gibt Kraetschmer zu Bedenken.

von Ligaportal, Foto: FK Austria Wien