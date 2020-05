„Verwundert und enttäuscht“ zeigt sich Stephan Reiter, Geschäftsführer des FC Red Bull Salzburg, über das Ergebnis des Termins zwischen Gesundheits- und Sportministerium sowie der Bundesliga. So sieht das Gesundheitsministerium im Falle eines positiven Corona-Tests eine „Quarantäne für alle“ vor. Das Bundesliga-Konzept sieht allerdings, dass nur der betroffene Spieler selbst in Isolation müsste.

Reiter bekrittelt Kommunikation zwischen Ministerien: "Hat entweder nicht oder nur unzureichend stattgefunden"

Mit dieser Forderung des Gesundheitsministeriums steht die Fortsetzung der Tipico Bundesliga mehr als nur auf der Kippe. „Die Abstimmung zwischen Sportminister Kogler und Gesundheitsminister Anschober hat dann entweder nicht oder nur unzureichend stattgefunden“, bekrittelt Reiter in einem Interview mit der Kronen Zeitung. Zunächst hatte Werner Kogler des Öfteren angedeutet, dass er hinsichtlich einer Bundesliga-Fortsetzung „zuversichtlich“ sei.

„Die Liga versucht, produktive Lösungen zu finden, um als Speerspitze allen Körperkontakt-Teamsportarten zu helfen“, schildert Reiter, der auch betont, dass Red Bull Salzburg das Spielkonzept gemeinsam mit einer Universität sowie mit Ärzten und Wissenschaftern begleiten und anschließend dem Breitensport zur Verfügung stellen möchte, um die Öffnung zu erleichtern.

Deshalb pocht Salzburg auf Liga-Fortsetzung

Zuletzt hatte eine Berechnung ergeben, dass es bereits im September dieses Jahres für neun Bundesliga-Klubs einen Finanz-Crash geben könnte, sofern bis Ende 2020 keine Einnahmen lukriert werden können (Alarmierende Berechnung: Neun Bundesligisten wären bei "Horror-Szenario" zahlungsunfähig!).

Red Bull Salzburg wäre nur einer von drei Klubs, der dieses Horror-Szenario überleben würde. Dennoch trachten die Bullen nach einer Fortsetzung der Liga. „Man muss das größere Bild sehen: Laut einer Studie von 2017 erwirtschaftet der Fußball in Österreich 700 Millionen Euro, sichert direkt und indirekt rund 22.000 Arbeitsplätze“, schildert Reiter die Wichtigkeit des Fußballs auch für die Wirtschaft.

„Ich frage mich: Was wird im Juli anders sein? An welchen Zahlen macht die Regierung die Maßnahmen dann fest? Wenn wir ein Jahr auf eine Impfung und das Okay für den Teamsport warten müssen, kommt das der Vernichtung der Bundesliga gleich“, wird Reiter noch deutlicher.

Fakt ist: Der Ball wurde vom Gesundheits- und Sportministerium zurück zur Bundesliga gespielt. Dieses Zuspiel kommt allerdings einem fatalen Fehlpass zugleich, denn unter diesen Rahmenbedingungen der Politik scheint eine Fortsetzung der Bundesliga faktisch unmöglich. Nun werde man das Feedback der Ministerien in den Gremien diskutieren. Reiter stellt aber klar, dass eine seriöse Planbarkeit unter diesen Vorgaben nicht möglich sei.

