Rapid-Youngster Nicholas Wunsch musste sich am Wochenende einem Eingriff am Kniegelenk unterziehen. Das 19-jährige grün-weiße Eigengewächs hatte zuletzt wiederholt mit Problemen zu kämpfen und wurde nun von Rapid-Arzt Dr. Andreas Mondl im Evangelischen Krankenhaus in Wien arthroskopiert.



Operative Eingriff verlief ohne Komplikationen

"Der operative Eingriff verlief ohne Komplikationen und erfolgreich, allerdings wird Wunsch, der bislang vier Pflichtspiele für die Rapid-Profis bestritten hat, einige Wochen nicht am regulären (Kleingruppen bzw. Mannschafts) Training teilnehmen können", schreibt der SK Rapid in einer Aussendung.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller