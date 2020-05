Ein von der Forschungsabteilung des US-Militärs entwickelter effizienter Corona-Test könnte womöglich den Durchbruch in der Bekämpfung des Covid19-Virus bringen. Wie die Plattform futurezone.at berichtet, die sich wiederum auf einen Artikel des Guardian bezieht, soll der neue Corona-Test, der mittels einer Blutabnahme durchgeführt wird, bereits 24 Stunden nach der Infektion erkennen, ob eine Person das Covid19-Virus in sich trägt.

Neuer Corona-Test soll Infektion schneller feststellen

Dies wäre ein großer Schritt in der Bekämpfung des Virus, kann man mit den aktuellen Corona-Testverfahren doch erst fünf Tage nach der Infektion feststellen, ob sich eine Person angesteckt hat. Forscher sagen jedoch, dass infizierte Personen bereits vorher ansteckend seien, auch, wenn sie keine Symptome zeigen sollten.

Heißt: Mit Hilfe der neuen Corona-Tests könnte man infizierte Personen bereits 24 Stunden nach Ansteckung isolieren und damit verhindern, dass andere Menschen von dieser Person angesteckt werden. Zudem würde sich die Quarantäne-Zeit für Kontaktperson auf 24 Stunden verkürzen. Forschern zufolge habe der neue Corona-Test eine Genauigkeit von über 95 Prozent.

Start in den USA ab Mitte Mai: Forscher rechnen künftig mit bis zu einer Million Tests pro Tag

Die entwickelten Tests seien bereits an die US-Arzneimittelbehörde FDA übermittelt worden, heißt es im Bericht. Sollte dieses Testverfahren zugelassen werden, könnte es in den USA bereits ab Mitte Mai zum Einsatz kommen. Forscher seien überzeugt, dass man bis zu 100.000 Tests täglich durchführen könnte. Das Potenzial liege jedoch bei bis zu eine Million Tests pro Tag. Die Forschungsergebnisse aus den USA sollen dann möglichst bald veröffentlicht werden, damit auch andere Länder dieses Testverfahren durchführen können.

Hoffnungsschimmer für den Fußball?

Es ist zumindest ein Hoffnungsschimmer in Zeiten der schwierigen und völlig unklaren Situation, die derzeit vorherrscht. Auch im Fußball sind die Aussichten besorgniserregend. Zahlreiche Ligen streben eine Fortsetzung der Meisterschaft an, um den finanziellen Schaden nicht explodieren zu lassen und den Fortbestand der Vereine zu sichern.

Auch in Österreich setzt die Bundesliga und die Mehrheit der Klubs alle Hebeln in Bewegung, um die Saison auf sportlichem Wege zu Ende zu bringen. Nach den jüngsten Forderungen des Gesundheitsministeriums (Quarantäne für alle bei einem positiven Corona-Test) ist eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs unwahrscheinlicher geworden. Mit Hilfe eines solchen Testverfahrens könnte man eine Quarantäne für alle jedoch umgehen, sofern das Virus früh genug erkannt wird und der Spieler oder Betreuer umgehend in Isolation beordert wird.

Dafür wird es aber wohl noch Zeit benötigen. Wie bereits erwähnt, werden die neues Testverfahren zunächst in den USA durchgeführt. Spätestens ab Mitte Juni müsste die Tipico Bundesliga den Spielbetrieb wieder aufnehmen, sofern man bis Ende Juli fertig sein möchte. Diese Deadline wird von der UEFA wohl in Bälde offiziell genehmigt werden. Wann das neuartige Testverfahren in Europa verfügbar sein wird bzw. ob es die gewünschten Erfolge mit sich bringt, wird sich erst zeigen. Auch um die Kapazitäten und Kosten wird man sich Gedanken machen müssen. Für die nähere Zukunft des Fußballes könnte es jedoch von hoher Bedeutung sein.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media