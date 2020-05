Was sich in letzter Zeit angekündigt hatte, wurde heute unter Dach und Fach gebracht: Johannes Tartarotti, der im Sommer 2016 von der Akademie Vorarlberg zum SCR Altach gekommen ist, unterschreibt bei den Rheindörflern einen neuen langfristigen Vertrag. Eine genaue Vertragsdauer wird nicht genannt.

Stimmen zur Vertragsverlängerung

Christian Möckel, Sportdirektor des SCR Altach, sagt zur Vertragsverlängerung: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Johannes Tartarotti ein junges Vorarlberger Talent langfristig an den SCR Altach binden können. Johannes hat sich in den vergangenen Monaten zu einer wichtigen Komponente in unserem Offensivspiel entwickelt. Wir sind überzeugt davon, dass diese Entwicklung noch lange nicht zu Ende ist und er uns auch in Zukunft viel Freude bereiten wird."

Johannes Tartarotti, der in der aktuell unterbrochenen Spielzeit bislang 18 Pflichtspiele (2 Tore, 5 Assist) absolvierte, selbst meint: „Es freut mich sehr, dass es mit der Vertragsverlängerung geklappt hat und ich auch meine nächsten Entwicklungsschritte hier beim SCR Altach machen darf. Ich fühle mich beim SCRA gut aufgehoben und es erfüllt mich mit Stolz, als Vorarlberger beim einzigen Vorarlberger Verein in der Bundesliga spielen zu können. Mein Ziel ist es, einen Beitrag zu leisten, damit der SCRA auch in Zukunft erfolgreich Fußball spielt."

von Ligaportal, Foto: SCR Altach