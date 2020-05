Mit Nicolas Seiwald konnte der FC Red Bull Salzburg ein vielversprechendes Talent langfristig an den Verein binden. Der 19-jährige gebürtige Salzburger unterzeichnet bei den Bullen einen Kontrakt bis zum 31. Mai 2024.

Die Matura vor der Brust, aber Seiwald hat "ein gutes Gefühl"

Nicolas Seiwald, der im Mai seine Maturaprüfungen am Christian-Doppler-Gymnasium in Salzburg absolvieren wird, kickt bereits seit der U9 bei Red Bull Salzburg und hat alle Nachwuchsstufen im Klub durchlaufen. Aktuell ist der zentrale Mittelfeldspieler als Kooperationsspieler beim FC Liefering (19 Einsätze, 2 Tore) aktiv. Auch in der UEFA Youth League konnte er bereits aufzeigen (9 Spiele, 3 Tore).

„Die erste große Überraschung war gleich zu Jahresbeginn, dass ich mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Katar mitfliegen durfte. Die Zeit dort war sehr spannend, ich konnte viel mitnehmen und lernen. Und jetzt freue ich mich sehr über den Vertrag beim FC Red Bull Salzburg und die Möglichkeiten, die mir daraus entstehen. Ich werde alles dafür tun, diese zu nutzen. Und wenn ich jetzt auch noch die Matura, für die ich aber ein gutes Gefühl habe, erledigen kann, war 2020 trotz der schwierigen allgemeinen Situation für mich persönlich überragend", sagt Seiwald, der heute seinen 19. Geburtstag feiert.

Sportdirektor Christoph Freund meint zum Eigenbauspieler und dessen Engagement bei den Roten Bullen: „Nicolas Seiwald ist der Prototyp eines Spielers beim FC Red Bull Salzburg. Er ist schon seit zehn Jahren beim Klub und hat seinen Weg von der U9 weg über die einzelnen Nachwuchsmannschaften, die Akademie und unseren Kooperationsklub FC Liefering gemacht und sich in all den Jahren ausgezeichnet entwickelt. Mit dem langfristigen Vertrag beim FC Red Bull Salzburg hat er den nächsten Schritt gemacht.“

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media