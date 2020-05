Auch in Zeiten der Corona-Krise tauchen hier und da Transfer-Gerüchte auf. Wie sportbuzzer.de berichtet, dürfte der LASK Interesse an einem Spieler des VfL Wolfsburg zeigen. Mamoudou Karamoko heißt das angebliche Objekt der Begierde der Linzer Athletiker.

Karamoko erzielte 12 Tore in 20 Spielen

Der 20-Jährige war im vergangenen Sommer von der zweiten Mannschaft von Racing Strassburg zum VfL Wolfsburg gewechselt, wo er seither ebenfalls für die zweite Mannschaft zum Einsatz kam. Seine Leistungen in der Regionalliga Nord dürften das Interesse von mehreren Vereinen geweckt haben. Der gebürtige Franzose mit ivorischen Wurzeln zeigte in dieser Spielzeit mit 12 Toren und drei Assists in 20 Partien auf. Auch Klubs aus der zweiten deutschen Bundesliga sollen sich um die Dienste von Mamoudou Karamoko bemühen.

Möglicher Ersatz für Joao Klauss?

Dass sich der Tabellenführer der Tipico Bundesliga offenbar nach einer Alternative an vorderster Front umsieht, hat den Hintergrund, dass Leihstürmer Joao Klauss im Sommer - Stand jetzt - zur TSG Hoffenheim zurückkehren wird. Demnach würde in der kommenden Saison ein Platz im Sturm frei werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media