Der Unmut innerhalb der österreichischen Fußball-Bundesliga wächst. Einige Klubvertreter äußerten in den letzten Tagen scharfe Kritik an einer offenbar mangelnden Kommunikation und Abstimmung zwischen Sport- und Gesundheitsministerium. Nach dem jüngsten Rückschlag am vergangenen Donnerstag, als das Gesundheitsministerium im Falle eines einzelnen positiven Corona-Tests eine Quarantäne für die gesamte Mannschaft gefordert hatte, herrschte bei den Klubs große Enttäuschung.

Gesundheitsminister äußert sich zu möglicher Wiederaufnahme der Bundesliga

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer betonte, dass eine sportliche Beendigung der Saison nun schwieriger geworden sei. Von mehreren Klubvertretern war zu vernehmen, dass unter diesen Rahmenbedingungen keine Fortsetzung möglich sei. Sportminister Werner Kogler wiederum hält eine Lösung „nach wie vor für möglich“.

"Ich bin ein großer Fußball-Fan, aber das spielt keine Rolle dabei"

Rudolf Anschober, der wie Werner Kogler beim Termin mit der Bundesliga am vergangenen Donnerstag nicht anwesend war, hat sich seither nicht zum Thema Geisterspiele in der Bundesliga geäußert. Am Dienstagvormittag nahm der Gesundheitsminister im Rahmen einer Pressekonferenz dazu wie folgt Stellung: „Das ist ein ganz einfacher Prozess. Ich bin ein großer Fußball-Fan, um es offen zu sagen, aber das spielt keine Rolle dabei. Wichtig ist, dass wir alle gleich behandeln und es keine Privilegien gibt“, so Anschober, der jedoch bekräftigt, dass man mit der Bundesliga „in einem geordneten Gesprächsprozess“ sei.

Praktisch alles hängt von der Entscheidung in Deutschland ab

Bevor man eine überhastete Entscheidung trifft, will man sich offenbar zunächst an den Nachbarländern orientieren: „Wir schauen uns natürlich auch in den nächsten Tagen internationale Erfahrungen an - etwa in der Schweiz, aber auch die für uns von großem Interesse Entscheidung in Deutschland, die für morgen angekündigt ist“, kündigt der gebürtige Oberösterreicher an.

Anschließend wird man sich über die sensible Frage der Quarantäne-Maßnahmen unterhalten: „Wir werden dann in den Tagen darauf mit der Bundesliga genau über diese sensibelste aller Fragen, nämlich was passiert, wenn es zu einer positiven Testung kommt, was sind die konkreten Konsequenzen und versuchen, einen Konsens herzustellen. Das ist noch offen, da kann ich noch nicht vorgreifen, ob es funktioniert“, so der Gesundheitsminister abschließend.

Die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison sollten die Klubs demnach noch nicht aufgeben, sofern es in Deutschland eine Freigabe für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs geben sollte.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media