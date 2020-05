Die österreichische Fußball-Bundesliga denkt offenbar über die Aufnahme eines Kreditdarlehens in zweistelliger Millionenhöhe nach, um den Vereinen der beiden höchsten Spielklassen während der Corona-Krise zu helfen. Das bestätigt Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer gegenüber der APA.

Zuletzt hatten Berechnungen gezeigt, dass gleich neun Bundesligisten insolvent gehen könnten, sofern Einnahmen bis zum Ende des Jahres ausbleiben sollten.

Am morgigen Mittwoch findet eine Klubkonferenz der Bundesliga statt, in der man womöglich über eine etwaige Verteilung des Geldes sprechen wird. Einen Tag später findet die Außerordentliche Hauptversammlung statt, in der u.a. Lockerungen der Lizenzbestimmungen beschlossen werden sollen (Lizenzbestimmungen vor Lockerung: Bei Insolvenz soll Zwangsabstieg verhindert werden!).

von Ligaportal, Foto: Josef Parak