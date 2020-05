Noch ist es ungewiss, ob die Bundesliga-Saison 2019/20 in Österreich auf sportlichem Wege beendet werden kann. Fakt ist: Nach den jüngsten Forderungen des Gesundheitsministeriums ("Quarantäne für alle") sind die Chancen auf einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs geschrumpft. Die Mehrheit der Bundesligisten kämpft allerdings noch um eine Fortsetzung der Saison - so auch die Wiener Austria.

Austria-Kapitän Alexander Grünwald richtet Appell an Entscheidungsträger

Alexander Grünwald, Kapitän der Veilchen, wendet sich nun mit einem emotionalen Appell an die Öffentlichkeit und betont dabei u.a. die Wichtigkeit des Fußballs für die Gesellschaft. „Der Sport im Allgemeinen bzw. der Fußball leisten mehr für die Gesellschaft, als da und dort vielleicht bewusst ist. Alleine, was die Themen Gesundheit, Integration und Arbeitsplätze betreffen, passiert so viel, was nicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Der Fußball hat extreme Kraft", bekräftigt der gebürtige Kärntner in einer Aussendung der Austria.

„Wir erreichen viele Menschen und haben in den letzten eineinhalb Monaten jedes öffentliche Medium genutzt, um die Regierung zu unterstützen und die Leute zu animieren, zu Hause zu bleiben oder Maske zu tragen. Wir versuchen, die Menschen gesund und bei Laune zu halten. Unser Klub sammelt Spenden für Bedürftige und den Samariterbund, unsere Fans für Obdachlose. Alleine dadurch sieht man: Wir sind viel mehr als nur ein Verein, der jeden Samstag zum Spielen rausgeht", fährt der 31-Jährige fort.

Grünwald betont, dass es nicht nur um die Spieler gehe, sondern auch um Vereine, Mitarbeiter und Existenzen. „Menschen, die an Spieltagen ihrer Arbeit nachgehen können oder für die Spiele eine Abwechslung zum derzeit besorgniserregenden Alltag darstellen. Unsere Funktion kann für die Menschen in dieser Phase einen wertvollen Nutzen haben.“

Der Mittelfeld-Motor der Austria sieht in der Folge einer Wiederaufnahme des Fußball-Sports auch Möglichkeiten für andere Bereiche des Lebens: „Wir nehmen schweren Herzens Geisterspiele in Kauf, leben somit von der Übertragung in die Wohnzimmer der Leute. Wenn es im Sport klappt, kann man das System bis auf Weiteres auch auf andere kulturelle Bereiche verstärkt ummünzen: Die Oper oder das Theater etwa. Am Ende des Tages profitiert vielleicht nicht nur der Fußball davon.“

Zudem bestärkt der Kapitän von Austria Wien, dass man "weiterhin im Rahmen der Möglichkeiten denken" müsse, denn noch sei nichts ausgestanden. „Aber ich denke, genau das tun wir mit Spielen vor leeren Rängen und regelmäßigen, peniblen Tests auch.“

von Ligaportal; Foto: FK Austria Wien