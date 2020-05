Die Hoffnung auf einen Restart der Tipico Bundesliga ist seit Mittwochnachmittag wieder etwas größer geworden. So gab es gestern von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel das Okay für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs der ersten und zweiten deutschen Bundesliga. Österreichs Gesundheitsminister Anschober hatte zuletzt gemeint, dass man die Entscheidung in Deutschland mit großem Interesse verfolgen werde.

Treffen mit Politik wird noch diese Woche stattfinden

Im Falle eines positiven Corona-Tests sieht man in Deutschland davon ab, die gesamte Mannschaft in Quarantäne zu verfrachten. In Österreich hatte diese Forderung des Gesundheitsministeriums zuletzt für Ernüchterung gesorgt. Sieht das Ministerium - wie in Deutschland - von dieser Maßnahme ab, könnte die Tipico Bundesliga doch fortgesetzt werden. Das nächste Treffen mit dem Gesundheitsministerium wird laut Liga-Vorstand Christian Ebenbauer noch in dieser Woche stattfinden.

Das sind die Themen der heutigen Bundesliga-Hauptversammlung

Bereits heute stattfinden wird die mit Spannung erwartete Außerordentliche Hauptversammlung der Bundesliga. Ab 13 Uhr wird via Videokonferenz über die Zukunft des Profifußballs in Österreich beraten. Gesprochen wird u.a. über das ausgearbeitete Geisterspiel-Konzept, eine mögliche Aufstockung der Tipico Bundesliga (Dieser Antrag von Austria Klagenfurt und der SV Ried soll abgelehnt worden sein) sowie über den TV-Vertrag und eine mögliche Lockerung der Lizenzierungsbestimmungen.

Bei letzterem Punkt scheint in der Bundesliga Einigkeit zu herrschen. Demnach sollen die finanziellen Kriterien ausgesetzt werden, damit eine Mannschaft im Falle einer Insolvenz nicht zwangsabsteigen muss. Auch über die weitere Vorgehensweise in der 2. Liga soll heute gesprochen werden.

Im Anschluss an die Außerordentliche Hauptversammlung wird die österreichische Fußball-Bundesliga eine Pressekonferenz abhalten und über die neuesten Entscheidungen informieren. Wir übertragen die Pressekonferenz LIVE!

Der Medientermin ist für 17:30 Uhr angesetzt.

LIVE-Stream: Die Pressekonferenz nach der Bundesliga-Hauptversammlung

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media