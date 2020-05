Die Entscheidung über eine mögliche Saison-Fortsetzung der Tipico Bundesliga soll laut Gesundheitsministerium bis zur nächsten Woche stehen. So bestätigt eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums gegenüber der APA, dass "ein konstruktiver Arbeitsprozess" mit der Bundesliga und dem ÖFB enstanden sei.

Anschober: "In Österreich ist das ein bisschen entspannter vom Zeitdruck her"

"In einer Expertengruppe werden weitere Details verhandelt, um spätestens nächste Woche ein Ergebnis zu haben", heißt es weiter. Rudolf Anschober selbst möchte sich keinen Zeitdruck auferlegen: "In Österreich ist das ein bisschen entspannter vom Zeitdruck her", spielt der Gesundheitsminister auf die gestrige Entscheidung in Deutschland an.

Dennoch dürfte die Entscheidung in Deutschland auch eine große Auswirkung auf Österreich haben: "Deutschland hat gestern am Abend eine Lösung präsentiert, mit der, so höre ich, alle halbwegs zufrieden sind", fährt Anschober fort. Privilegien soll es für den Fußball allerdings keine geben: "Aber es muss passen in das Gesamtkonzept des Schutzes der Bevölkerung. Es wird behandelt wie jeder andere."

Aktuell hält die Bundesliga eine außerordentliche Hauptversammlung ab. Im Anschluss übertragen wir die Pressekonferenz LIVE.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media