Die Zuversicht auf einen möglichen Restart der Tipico Bundesliga ist seit den positiven Nachrichten aus Deutschland, wo die 1. und 2. Bundesliga am 16. Mai in leeren Stadien fortgesetzt werden kann, wieder etwas gewachsen. Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer zeigte sich nach einem Gespräch mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Donnerstagvormittag sehr zuversichtlich, was eine Lösung hinsichtlich einer Fortsetzung betrifft.

FIFA überlegt, Auswechslungen pro Spiel von drei auf fünf zu erhöhen

Sollte es zu einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs kommen, wird der Terminkalender dicht gedrängt sein, da man die Saison bis spätestens Ende Juli (UEFA wird diese spätere Deadline wohl genehmigen) beenden muss. Um die sogenannten englischen Runden wird man aufgrund des Zeitdrucks jedoch keinen Bogen machen können.

Dies hätte zur Folge, dass auf die Spieler weitaus höhere Belastungen zukommen als im normalen Saisonverlauf. Einige Trainer äußerten bereits Bedenken und sorgen sich um drohenden Muskelverletzungen ihrer Spieler.

Um diesen drohenden Mehrfachbelastungen entgegenzuwirken, überlegt die FIFA, das Wechselkontingent während eines Spiels von drei auf fünf Auswechslungen pro Team zu erhöhen. Diese Regeländerung soll laut FIFA bis Ende 2021 anhalten. Eine Entscheidung der Regelhüter des International Football Association Board ist noch ausständig. Eine Zustimmung gilt jedoch als wahrscheinlich.

Bundesliga-Vorstand Ebenbauer spricht von einer guten Alternative, ortet aber auch Gefahren

Und wie steht die österreichische Bundesliga zu diesem Vorschlag der FIFA? Ligaportal fragte am Donnerstag bei einer virtuellen Pressekonferenz bei Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer nach. „Ich persönlich sehe es als gute Alternative, damit die Spieler besser rasten können“, so Ebenbauer.

Der Vorstandsvorsitzende der Bundesliga betonte allerdings auch, dass es wesentliche Punkte zu beachten gebe. „Es soll nicht zu Spielverfälschungen kommen, wenn dann am Schluss eines Spiels alle drei Minuten gewechselt wird“, warnt Christian Ebenbauer.

Hier müsse man „Maßnahmen treffen, dass vielleicht nur bis zur 75. Minute gewechselt wird, damit da keine taktischen Überlegungen dahinterstehen“, gibt der Liga-Vorstand zu Bedenken. „Das ist noch mit den Klubs zu besprechen, ob wir von dieser Möglichkeit Gebrauch machen“, meint Ebenbauer dazu abschließend.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: SID, Grafik: Ligaportal