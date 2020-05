Der LASK hat einen weiteren Spieler langfristig an den Verein gebunden. Der Tabellenführer der Tipico Bundesliga einigte sich mit dem 22-jährigen Dominik Reiter auf eine Vertragsverlängerung bis 2022. Der Offensivmann absolvierte in der laufenden Saison acht Partien für die OÖ Juniors in der 2. Liga sowie vier Spiele in der Tipico Bundesliga. Außerdem feierte Dominik Reiter im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League gegen Manchester United sein Debüt im Europacup.

LASK-Vizepräsident Jürgen Werner meint zur Verlängerung: „Dominik hat sich hervorragend entwickelt und ist zu einem wertvollen Bestandteil unserer Mannschaft avanciert. Das dokumentiert auch die Menge an Spielzeit, die er zuletzt bekommen hat. Wir freuen uns, dass er zwei weitere Jahre in Linz bleibt!“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media