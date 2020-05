Die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison 2019/20 lebt. Nachdem es in Deutschland von Kanzlerin Angela Merkel grünes Licht für einen Restart der 1. und 2. Bundesliga gab, stehen die Chancen in Österreich nun wieder besser, dass die Politik das Geisterspiel-Konzept der österreichischen Fußball-Bundesliga absegnet.

Entscheidung wird nächste Woche fallen - Anschober hofft auf "gute Lösung"

Wie das Gesundheitsministerium in einer Aussendung mitteilt, wird es in der kommenden Woche zu weiteren Öffnungsschritten kommen. Dann werde auch die Entscheidung über Mannschaftssport und damit auch über die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga getroffen, schreibt das Gesundheitsministerium.

Man sei "in einem guten konstruktiven Dialog mit den Vertretern des Fußballs, aber wie bei allen Öffnungsschritten hat der Gesundheitsschutz Vorrang", wird Rudolf Anschober zitiert. "Und wie in allen anderen Bereichen braucht es dazu ein spezifisches Konzept für die gesicherte Öffnung. Obersten Vorrang hat dabei der Schutz vor einer neuerlichen Ausbreitung des Corona-Virus, denn wir haben in Österreich eine gute Entwicklung, dürfen aber nicht unvorsichtig werden. Wir wollen mit aller Kraft eine zweite Welle der Erkrankung vermeiden", führt der Gesundheitsminister aus.

Ob eine derartige Lösung auch im Bereich der Fußball-Bundesliga und anderer Teamsportarten gelingen könne, werde sich in den nächsten Tagen entscheiden, so der Gesundheitsminister. "Ich hoffe auf eine gute Lösung. Alle Öffnungsschritte werden durch konkrete Sicherungsmaßnahmen gegen eine Ausbreitung und durch eine konsequente tägliche Überprüfung der Entwicklung des Corona-Virus in Österreich begleitet. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Österreich weiterhin einen guten Weg durch die Krise geht", meint Anschober abschließend.

